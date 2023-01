बागेश्वर: छात्रों और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती (drug addiction) जा रही है. इसी कड़ी में किशोरों में बढ़ते नशे के प्रचलन पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग (Department of Health and Education) मिलकर अभियान (campaign against drugs) चलाएंगे. नशे की जद से किशोरों को मुक्त करने के लिए काउंसलर की मदद ली जाएगी. जिला अस्पताल, कपकोट, कांडा, बैजनाथ सीएचसी में तैनात काउंसलर क्षेत्र के विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर नशे की गिरफ्त में आए, किशोरों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग करेंगे. नशे के लती किशोरों को नशे के चंगुल से मुक्त करने के लिए चिकित्सकों की मदद भी ली जाएगी.

गौर हो कि किशोरों को नशे की लत से दूर रखने के लिए स्वास्थ्य (Bageshwar Health Department) और शिक्षा विभाग ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. जिससे समय रहते युवाओं को इस जंजाल से बचाया जा सके. क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नशे से बर्बाद हो रही है. यदि नशे पर चोट नहीं की गई तो, ये प्रवृत्ति विकराल रूप ले लेगी. नशा मुक्त कार्यक्रम (drug free program) के तहत अब स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग भी नई मुहिम चलाकर किशोरों को नशे से दूर रखने और नशे की जद में आए किशोरों को बुरी लत से मुक्त करने के लिए सक्रिय हो गये हैं.

जिला अस्पताल में पूर्व से काउंसलर तैनात (District hospital counselor posted) थे. अब से कांडा, बैजनाथ, कपकोट सीएचसी में भी काउंसलर की तैनाती कर दी गई है. वहीं प्रभारी सीएमओ, डॉ. हरीश पोखरिया ने बताया कि काउंसलर रोस्टर के अनुसार क्षेत्र के विद्यालयों में जाकर नशा करने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनकी काउंसलिंग करेंगे. जरूरत पड़ने पर उन्हें चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाएगा. इस अभियान से विद्यालयों तक नशा पहुंचाने वालों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा.