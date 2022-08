अल्मोड़ा: देहरादून से अल्मोड़ा के लिए आज हेलीसेवा की शुरुआत(Dehradun Almora heli service started) हुई. सीएम धामी ने देहरादून से इस हेली सेवा को फ्लैग ऑफ(CM Dhami heli service got the green signal) भी किया, मगर यह उड़ान अल्मोड़ा(Heli service flight did not reach Almora) नहीं पहुंच पाई. अल्मोड़ा के टाटिक हैलीपैड(Almora Tatic Helipad) पर इस उड़ान को पहुचना था, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां की थी. स्वागत के लिए छोलिया नृत्य की टीम बुलाई गई थी. हैली सेवा के शुभारंभ देखने के लिए मौके पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उड़ान कैंसल होने के कारण प्रशासन के साथ ही सभी लोगों को मायूस होना पड़ा. बताया जा रहा है कि नैनीताल में मौसम खराब होने के कारण इस उड़ान को कैंसल करना पड़ा.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सर्विस शुरू की दावा किया गया कि यह हेली सर्विस 1 घंटे में यात्री को देहरादून से अल्मोड़ा पहुंचा देगी अल्मोड़ा में हेलीकॉप्टर का इंतजार करते करते लोगों की आंखें पथरा गई लेकिन 8 घंटे बाद भी हेलीकॉप्टर देहरादून से अल्मोड़ा नहीं पहुंचा यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की या यह कहें उत्तराखंड सरकार की योजना पहले दिन ही धड़ाम हो गई

देहरादून से अल्मोड़ा नहीं पहुंचा हेली सेवा

हेलीसेवा के शुभारंभ को लेकर हैलीपैड पहुंचे स्थानीय विधायक मनोज तिवारी ने उड़ान कैंसिल होने पर सरकार को घेरा. मनोज तिवारी ने कहा सरकार की व्यवस्थायें ही खराब हैं. उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में यह हैलीपैड बनाया गया, लेकिन यह सेवा उस वक्त हम शुरू नहीं कर पाए. अब वर्तमान सरकार ने इसको शुरू करने का आश्वासन दिया, लेकिन उड़ान आज अंतिम समय में पंतनगर से कैंसल कर दी गई. जिससे लोगों में काफी मायूसी है.

मनोज तिवारी ने कहा इसका किराया काफी रखा गया. यहां से देहरादून जाने का एक तरफ का किराया 7 हजार से भी अधिक रखा गया है, जो आम लोगों की पहुंच से काफी दूर है. उनकी मांग है कि इसका किराया 2500 से 3 हजार के आसपास किया जाये. वहीं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा उड़ान सेवा के तहत सरकार ने यह सेवा शुरू की है. जिससे पहाड़ के लोगों को काफी फायदा मिलेगा. आज मौसम की खराबी से यह उड़ान नहीं पहुंच पाई है. जल्द ही यह सेवा शुरू हो जाएगी. साथ ही किराए को कम करने को लेकर वह सरकार से भी बात करेंगे.