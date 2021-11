अल्मोड़ा: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव (uttarakhand assembly elections) से पहले कांग्रेस में घमासान (turmoil in congress) मच गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक (Former Minister of State Bittu Karnataka) ने अपने ही पार्टी के जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे (Congress District President Pitambar Pandey) पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया है. कर्नाटक ने इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की है.

कर्नाटक का आरोप है कि जिला कांग्रेस कमेटी (District Congress Committee) की अल्मोड़ा विधानसभा (Almora Assembly) में आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों की सूचना सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को न देकर चंद लोगों को ही दी जा रही है. कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पार्टी को मजबूत करने के बजाए उसमें गुटबाजी कर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.

कर्नाटक ने इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया गणेश गोदियाल को पत्र (Letter to Ganesh Godiyal) लिख जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग (Demand for action against Congress District President) की है. बिट्टू कर्नाटक का कहना है कि अगर उनके पत्र के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वह अपने साथियों को लेकर अलग से कार्यक्रम करने को बाध्य होंगे.

वहीं, इस मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे ने अपने ऊपर लगाए आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि जिलाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के कार्यक्रमों की जानकारी (Congress program information) सभी कार्यकर्ताओं को मैसेज के माध्यम से देते हैं. ऐसे में कार्यक्रमों की जानकारी न देना कहना सरासर गलत है.