सोमेश्वर: पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककड़ाई गांव के बुजुर्ग पूर्व सैनिक मोहन सिंह नेगी (77 वर्ष) मंगलवार से लापता (Ex Servicemen of Kakadai Village Missing) हैं. उनके परिजनों ने पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज (Missing report of ex serviceman filed) करवाई है. साथ पूर्व सैनिक की पत्नी धनूली देवी ने पुलिस से अपने पति को ढूंढने की गुहार भी लगाई है.

धनूली देवी ने बताया उनके पति मंगलवार को गांव में पीपलपानी कार्यक्रम में गए थे. वहां से वापस आने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें गांव के पास देखा, लेकिन जब वह देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी खोजबीन की गई. अब तक उनका कोई पता नहीं लगा है.

बुजुर्ग सैनिक के भांजे गणेश सिंह मेहरा ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में दी है. थानाध्यक्ष अजेंद्र प्रसाद ने फोन पर बताया कि लापता बुजुर्ग की खोजबीन के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. सोशल मीडिया व अन्य ग्रुप में उनकी फोटो साझा कर लोगों से भी मदद ली जा रही है.

बताते चलें कि मोहन सिंह नेगी (Ex Serviceman Mohan Singh Negi missing) घर में अपनी पत्नी धनूली देवी के साथ रहते हैं. उनके दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं. उनकी दो बेटियों का विवाह हो चुका है. पूर्व सैनिक के लापता होने के बाद उनकी पत्नी काफी परेशान हैं.