अल्मोड़ा: उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले चौघानपाटा गांधी पार्क में कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन (Almora Grade Pay Protest) किया. कर्मचारी डाउन ग्रेड पे के निर्णय को लेकर आक्रोशित हैं. उनका कहना है कि सरकार उनके वेतन में कटौती कर रही है, लेकिन सांसदों और विधायकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, ये कहां का न्याय है?

अल्मोड़ा के चौघानपाटा में प्रदर्शन (Employees Protest Against Cut of Grade Pay) कर रहे राज्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने हाल में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है, वो कर्मचारियों के लिए घातक है. कर्मचारियों ने कहा कि वो सरकार से पूछना चाहते हैं कि सांसदों एवं विधायकों को मिलने वाली पेंशन व सुविधाओं में कोई कटौती (Pension facilities to MPs and MLAs) क्यों नहीं की जाती?

अल्मोड़ा में कर्मचारियों ने तानी मुठ्ठी.

उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति (Uttarakhand Officer Staff Teacher Coordination Committee) से जुड़े कर्मचारियों ने कहा कि सरकार हर बार कर्मचारियों के हितों के खिलाफ निर्णय ले रही है. जो अब बर्दास्त से बाहर हो रहा है. इस दौरान कर्मचारियों ने आगामी 19 अगस्त को होने वाली प्रांतीय बैठक में हिस्सा लेने का निर्णय लिया. उन्होंने कहा कि अगर सरकार इन निर्णयों को वापस नहीं लेती है तो वो प्रदेशभर में बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

उधर, बागेश्वर में कनिष्ठ अभियंताओं की नई भर्ती में ग्रेड पे कम करने पर डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने नाराजगी जताई है. सदस्यों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है. इंजीनियरों ने जल्द निर्णय को वापस नहीं लिए जाने पर आंदोलन करने की चेेतावनी दी है.