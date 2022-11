सोमेश्वर: सोमनाथ स्टेडियम सोमेश्वर (Somnath Stadium Someshwar) में ताकुला विकासखंड की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता-2022 (Block Level Khel Mahakumbh at Someshwar) का शुभारंभ हो गया है. 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न खेलकूद तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. जिनमें जिला स्तर के लिए खिलाड़ियों का चयन (Selection of players for district level) किया जाएगा.

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के तत्वाधान में 3 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ- 2022 का शुभारंभ शुक्रवार को सोमनाथ स्टेडियम सोमेश्वर में किया गया. मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के प्रतिनिधि भुवन जोशी ने खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ स्टेडियम में ध्वजारोहण के साथ किया. जिसके अंतर्गत बालक और बालिका वर्ग की अंडर-14, अंडर-17 तथा अंडर- 21 आयु वर्ग के विभिन्न खेलकूद होंगे. पहले दिन आयोजित अंडर-17 आयु वर्ग की 3000 मीटर की दौड़ के बालक वर्ग में दीपक बोरा, सुजल भंडारी, संदीप मेहरा तथा बालिका वर्ग में दिशा रावत, खुशी नेगी, रश्मि भैसोड़ा क्रमशः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे.

सोमेश्वर में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ प्रतियोगिताओं का शुभारंभ.

वहीं, इस खेल महाकुंभ के शुभारंभ के मौके पर खंड विकास अधिकारी ताकुला किशन राम आर्य, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी अवनीश कुमार, खेल समन्वयक प्रमोद मेहरा आदि ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम का संचालन हुकुम सिंह पलियाल तथा ललित भाकुनी ने किया. इस मौके पर मनीष पांडे, हरीश भंडारी, गोपाल भोज, कमल तिवारी, वीरेंद्र बिष्ट, भरत भाकुनी, विनोद मेहरा, वीरेंद्र नेगी, गोपाल बोरा, कविता जोशी, प्रकाश खाती, डिंपल जोशी, वंदना आर्य आदि खेल शिक्षक मौजूद रहे.