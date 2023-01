भुवनेश्वर : हॉकी विश्व कप 2023 (Hockey World Cup 2023) 13 से 29 जनवरी तक ओडिशा (Odisha) के भुवनेश्वर और राउरकेला में कल से (13 जनवरी) शुरू हो रहा है. हॉकी के इस महासंग्राम में दुनिया के 16 देश विश्व चैंपियन बनने के लिए जोर लगाऐंगे. विश्व कप में भाग ले रही टीमों को चार पूल में बांटा गया है. पूल ए में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, अर्जेंटीना, पूल बी में बेल्जियम, जापान, कोरिया, जर्मनी, पूल सी में नीदरलैंड्स, चिली, मलेशिया, न्यूजीलैंड और पूल डी में भारत, वेल्स, स्पेन, इंग्लैंड हैं.

शुक्रवार को होंगे चार मुकाबले

विश्व कप के शुरूआती दिन ग्रुप स्टेज के चार मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मुकाबला अर्जेंटीना और दक्षिणा अफ्रिका (Argentina vs South Africa) के बीच एक बजे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम (Kalinga Stadium) में होगा. दूसरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस (Australia vs France) के बीच दिन में तीन बजे होगा. तीसरा मैच इंग्लैंड और वेल्स (England vs Wales) के बीच शाम पांच बजे बिरसा मुंडा स्टेडियम में होगा. दिन का चौथा मुकाबला भारत और स्पेन के बीच खेला जाएगा.

भारत स्पेन से भिड़ेगा

भारत अपना पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन से शाम सात बजे राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम (Birsa Munda Stadium) में खेलेगा. भारत का दूसरा मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड और तीसरा मुकाबला 19 जनवरी के वेल्स से होगा. 17 दिन तक चलने वाले हॉकी के इस महाकुंभ में 44 मुकाबले होंगे. ग्रुप स्टेज पर 24 मैच होंगे, जिसमें भारत के तीन मुकाबले होंगे.

इसे भी पढ़ें- Hockey World Cup 2023 Opening Ceremony Highlights : सितारों के साथ ओपनिंग सेरेमनी में झूमे लोग

यहां देखें मैच

हॉकी विश्व कप 2023 का उद्धघाटन समारोह और मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स फर्स्ट, स्टार स्पोर्ट्स 2 और स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 2 पर होगा. डीडी स्पोर्ट्स और डीडी ओडिया भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदान करेंगे. यदि आप लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, तो आप Disney+Hotstar में ट्यून कर सकते हैं.