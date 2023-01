नई दिल्ली : पाकिस्तान और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Pakistan) के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है. मैच का आज आखिरी दिन था. न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान की पहली पारी में 408 रन पर समेटने के बाद अपनी दूसरी पारी को 277/5 के पर घोषित कर दिया था. न्यूजीलैंड (New Zealand) ने पाकिस्तान (Pakistan) के सामने जीत के लिए 319 रनों का लक्ष्य रखा था जिसके जवाब में पाक ने अपनी दूसरी पारी में नौ विकेट पर 304 रन बनाए थे, तभी खराब रोशनी के चलते खेल को समाप्त करना पड़ा और मैच ड्रॉ हो गया.

दूसरा मैच ड्रॉ होने के साथ ही दो मैचों की सीरीज 0-0 से बराबर पर रही. कराची में खेला गया पहला मुकाबला भी ड्रॉ रहा था. उस मैच में भी खराब रोशनी के चलते खेल को समाप्त करना पड़ा था. जब मैच खराब रोशनी के चलते समाप्त हुआ, तब तीन ओवर फेंके जाने बाकी थे. ऐसे में न्यूजीलैंड यदि एक विकेट ले लेती तो वह पाकिस्तानी जमीं पर 54 सालों में पहली बार टेस्ट सीरीज जीत लेती. न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक बार पाकिस्तानी धरती पर टेस्ट सीरीज जीता है. साल 1969 में न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया था.

न्यूजीलैंड की पहली पारी (449/10)

न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 449 रन बनाए थे. न्यूजीलैंड के ओपनर टॉम लैथम ने 71 तो ड्वेन कॉनवे ने 122 रन बनाकर स्कोर दो विकेट पर 234 पर ला खड़ा किया. मध्यक्रम में टॉम ब्लंडे ने 108 गेंदों में 51 तो मैट हैनरी ने 81 गेंदों में 8 चौके और दो छक्कों की मदद से 68 रन बनाकर न्यूजीलैंड को 400 से पार करवाया. अजाज पटेल ने भी 78 गेंदों में 35 रन बनाए. नसीम शाह ने 71 रन देकर 3, अबरार अहमद ने 149 रन देकर 4 तो आघा सलमान ने 75 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.

पाकिस्तान की पहली पारी (408/10)

दूसरे मैच के पहली पहली पारी में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं हुई. पाक के ओपनर शफीक 19 रन बनाकर आऊट हो गए. इमाम उल हक ने एक छोर संभालकर 83 रन बनाए. मध्यक्रम ममें साउद शकील ने बेहतरीन पारी खेलते हुए 125 रन बनाए तो सरफराज अहमद ने 78 रन बनाकर स्कोर 408 रन पर ला खड़ा किया. न्यूजीलैंड की ओर से अजाज पटेल ने 88 रन देकर 3 तो ईश सोढ़ी ने 95 रन देकर 3 विकेट लिए.

न्यूजीलैंड की दूसरी पारी (277/5 D)

दूसरी पारी में लॉथम का बल्ला चला लेकिन कॉनवे पहली गेंद पर बोल्ड हो गए. लॉथम ने 62 तो केन विलियमसन ने 41 रन बनाए. टॉम ब्लंडेल ने 74 तो एम. ब्रेसवेल ने 119 गेंदों में 74 रन बनाकर स्कोर 277 तक पहुंचा दिया. पाकिस्तान को 319 रन का टारगेट मिला. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साऊदी ने 43 रन देकर 2, ईश सोढ़ी ने 57 रन देकर 2 तो माइकल ब्रेसवेल ने 75 रन देकर 4 विकेट लिए.

पाकिस्तान की दूसरी पारी (304/9)

319 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरूआत खराब रही. 0 पर दो विकेट गिर जाने के बाद शान मसूद ने 35 तो बाबर आजम ने 27 रन बनाकर स्कोर को संभालाय मध्यक्रम में सरफराज अहमद ने 176 गेंदों में 118 रन बनाकर पाकिस्तान को अच्छी स्थिति में ला खड़ा किया. न्यूजीलैंड की ओर से ब्रेसवेल 75 गेंदों में 4, ईशन सोढी को दो विकेट मिले.

मैच का संक्षिप्त स्कोर:

न्यूजीलैंड पहली पारी: 449/10

पाकिस्तान पहली पारी: 408/10

न्यूजीलैंड दूसरी पारी: 277/5 (d)

पाकिस्तान दूसरी पारी: 304/9