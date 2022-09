मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए लिए भारतीय टीम का एलान कर दिया है. इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने 15 खिलाड़िय़ों का चयन किया है. टीम में लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह मिली है. वहीं जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है. बता दें कि टी20 विश्व कप की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है. इस बार टी20 विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के हाथों में है.

अबकी बार आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, नामिबिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्काटलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज के साथ साथ ग्लोबल ए के क्वालीफायर आयरलैंड और यूएई तथा ग्लोबल बी के क्वालीफायर जिम्बाब्वे और नीदरलैंड्स शामिल हैं.

टीम इस प्रकार है-

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह.

स्टैंडबाय खिलाड़ी - मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चाहर.

T20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच 2022

23 अक्टूबर भारत vs पाकिस्तान शाम 6 बजे मेलबर्न

27 अक्टूबर भारत vs A2 शाम 6 बजे सिडनी

30 अक्टूबर भारत vs साउथ अफ्रीका शाम 6 बजे पर्थ

2 नवंबर भारत vs बांग्लादेश शाम 6 बजे एडिलेड

6 नवंबर भारत vs B1 शाम 6 बजे मेलबर्न