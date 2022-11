क्राइस्टचर्चः भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच तीन वनडे सीरीज का आखिरी मैच हेगले ओवल मैदान में जारी है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है. शुभमन गिल (13 रन) और शिखर धवन (28 रन) बनाकर आउट हो गए हैं. दोनों को एडम मिल्ने ने पवेलियन भेजा. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. वहीं, भारत को ऑकलैंड में हुए पहले मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. भारत को सीरीज की हार से बचने के लिए ये मैच जीतना जरूरी है.

हेड टू हेड

भारत-न्यूज़ीलैंड (IND vs NZ) के बीच हुए पिछले पांच मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है. भारत का प्रदर्शन भी न्यूजीलैंड की धरती पर अच्छा नहीं रहा है.

शिखर का कप्तान के तौर पर प्रदर्शन

शिखर की कप्तानी में ये 11वां वनडे है, जिसमें भारत को नौ में जीत मिली है और तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है.

भारत का न्यूजीलैंड की धरती पर रिकार्ड

भारत ने न्यूजीलैंड में नौ वनडे सीरीज खेली हैं, जिसमें दो में ही जीत दर्ज की है, जबकि दो सीरीज ड्रॉ रहीं हैं. अगर मैच की बात की जाए तो 43 मैच में से भारतीय टीम 14 मैच जीत सकी है और 26 में उसे हार का सामना करना पड़ा. दोनों देशों के बीच कुल 15 वनडे सीरीज हुई हैं जिसमें भारत ने आठ और न्यूजीलैंड ने पांच में जीत दर्ज की है. दोनों के बीच दो सीरीज ड्रॉ रहीं हैं.

भारत की टीम : शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, ऋषभ पंत ( उप कप्तान व विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड की टीम : फिन एलन, डेवोन कॉनवे, केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउदी, मैट हेनरी, लोकी फर्ग्यूसन.