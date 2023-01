नई दिल्ली: PCB के पूर्व चेयमैन रमीज राजा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पर गंभीर आरोप लगाया (Former PCB Chairman Ramiz Raja Allegation On BCCI ) है. दरअसल लाहौर में एक कालेज के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी की मानसिकता ने BCCI को अपने कब्जे में ले लिया है. New Statement of Ramiz Raja On BCCI

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि बीजेपी की मानसिकता से प्रभावित भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने बीसीसीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत की मानसिकता पाकिस्तान क्रिकेट की प्रगति को रोकने की है.