जोधपुर: चुलबुली नेहा कक्कड़ पति रोहनप्रीत सिंह के साथ जोधपुर (Neha Kakkar Rohanpreet Singh In Jodhpur) पहुंची. फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें देखने वालों का मजमा लग गया. एयरपोर्ट से निकलते वक्त Paparazzi समेत तमाम प्रशंसक उनकी झलक पाने की जद्दोजहद करते दिखे तो सुरक्षाकर्मी हिफाजत में मशक्कत करते नजर आए. इस दौरान पति रोहनप्रीत का Caring अंदाज भी दिखा.

नेहा कक्कड़ पति रोहनप्रीत संग पहुंची जोधपुर

रोहनप्रीत पत्नी नेहा का हाथ पकड़ कर एयरपोर्ट से बाहर निकले. मौजूद लोग उनकी ओर बढ़ चले. एक पोज की डिमांड करने लगे. इस बीच कपल को सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया. नेहा कुछ असहज दिखीं तो पति ने बड़े सलीके से उन्हें Shield किया. दोनों ही White Outfit में नजर आए. मशहूर जोड़ा मिराज ग्रुप की रॉयल वेडिंग में शिरकत करने आया है. यहां इनका Performance है. आयोजन मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन पैलेस में होगा.

दरअसल, कोविड नियमो में छूट (Relaxation In Covid Rules At Rajasthan) और सर्दी का सीजन शुरू होने के साथ ही जोधपुर शहर में रॉयल वेडिंग (Royal Wedding In Jodhpur) का दौर भी शुरू हो गया है. इसके चलते ही जोधपुर में अभिनेताओं का आने का सिलसिला शुरू गया है. इसी कड़ी में नेहा पति संग यहां पहुंची और सीधे उम्मेद भवन पैलेस के लिए रवाना हो गईं. जानकारी के मुताबिक नेहा मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित लेडीज संगीत में लाइव परफॉर्मेंस (Kakkar To Perform In Mehrangarh And Umed Bhavan Palace) देंगी.

नेहा, पति रोहनप्रीत का Pink City जयपुर में जन्मदिन (Neha Kakkar Celebrates Hubby Bday In Jaipur) मना जोधपुर पहुंचीं. उन्होंने रोहनप्रीत का 27 वां जन्मदिन खास अंदाज में एक रिसॉर्ट में सेलीब्रेट किया. बर्थडे का पूरा वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया (Neha Shares Rohanpreet Bday Pics On Social Site) पर शेयर किया. जिसमें वो रात 12 बजे रोमांटिक सांग 'गल्ला करिए...' पर जमकर पूल साइड डांस करते नजर आ रही हैं.

नेहा को राजस्थान से खास लगाव

नेहा का ये पहला निजी दौरा नहीं है बल्कि बार-बार अपने खास पलों को सेलीब्रेट करने नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह (Neha Rohanpreet Visit To Rajasthan) यहां आते रहे हैं. इसी साल 24 अक्टूबर को शादी की पहली एनिवर्सरी भी दोनों ने राजस्थान में मनाई थी. तब दोनों उदयपुर की पिछोला लेक में रोमांटिक अंदाज में नजर आए थे.

करियर में लिया थोड़ा सा ब्रेक

नेहा कक्कड़ के प्रशंसकों की तादाद अच्छी खासी है. तभी इनके Pages को मिनटों में लाखों लाइक्स मिल जाते हैं. नेहा भी अपने हर क्षण को फैन्स के साथ साझा करती रहती है. इससे पहले भी नेहा कक्कड़ की रोमांटिक तस्वीरें सामने आई थी. पति के साथ पेरिस में क्वालिटी टाइम बिताया. उन्होंने वहां की फोटो भी शेयर किए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे.

करियर फ्रंट पर बात करें तो नेहा ने इन दिनों इंडियन आइडियल शो छोड़ दिया है. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि वो खुद को समय देना चाहती हैं इसलिए उन्होंने ब्रेक लिया है. भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर उन्होंने नया YouTube चैनल तैयार किया है जिसे नाम दिया है- Life Of Kakkars.

