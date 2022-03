हैदराबाद : 94वें अकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी (Oscars 2022) का आयोजन 27 मार्च लॉस एंजिलेस (अमेरिका) के डॉल्बी थिएटर (ओवेशन हॉलीवुड) में हुआ. ऑस्कर्स जीतने वाले सभी विजेताओं की लिस्ट जारी हो गई है. इस साल सबसे ज्यादा 12 नॉमिनेशन नेटफ्लिक्स सीरीज द पॉवर ऑफ द डॉग को मिले. इसके बाद फिल्म ड्यून को ऑस्कर्स 2022 में 10 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया. एबीसी पर और दुनिया भर में 200 से अधिक क्षेत्रों में इसका सीधा प्रसारण किया गया.

भारत में यह ये फंक्शन 28 मार्च सुबह 5 बजे से शुरु हुआ. कोविड-19 की वजह से लंबे समय से लटके रहे मनोरंजन की दुनिया का इस सबसे बड़े अवॉर्ड फंक्शन में दुनियाभर के सेलेब्स ने दस्तक दी. इस बार शो को रेगिना हॉल (Regina Hall), एमी श्यूमर (Amy Schumer) और वांडा स्काय्स (Wanda Skyes) ने शो को होस्ट किया. भारतीय सिनेमा की ओर से डॉक्यूमेंट्री 'राइटिंग विद फायर' (Writing with fire) ऑस्कर की रेस में शामिल हुई थी. जानेंगे इस साल भारत की झोली में ऑस्कर से कोई अवॉर्ड गिरा या नहीं.

कोडा (CODA) फिल्म की टीम

बेस्ट फिल्म

बेस्ट फिल्म का खिताब 'कोडा' (Coda) को मिला. फिल्म की कहानी में परिवार के चार लोग हैं. तीन लोग कान से सुनने में सक्षम नहीं हैं हैं. वहीं, चौथा किरदार गायकी के क्षेत्र में जाना चाहता है और वह कई बड़े कॉन्सर्ट में हिस्सा लेता है.

विल स्मिथ (बेस्ट एक्टर)

बेस्ट एक्टर

94वें ऑस्कर अवॉर्ड 2022 में फिल्म 'किंग रिचर्ड' के लिए हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

जैसिका चैस्टेन (बेस्ट एक्ट्रेस)

बेस्ट एक्ट्रेस

फिल्म 'द आई ऑफ टैमी फाये' के लिए हॉलीवुड एक्ट्रेस जैसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है.

जेन कैंपियन (बेस्ट डायरेक्टर)

बेस्ट डायरेक्टर

"बेलफास्ट" - केनेथ ब्रानघू

"ड्राइव माय कार" - रयूसुके हमागुचियो

"लिकोरिस पिज्जा" - पॉल थॉमस एंडरसन

"द पावर ऑफ़ द डॉग" - जेन कैंपियन- (विनर)

"वेस्ट साइड स्टोरी" - स्टीवन स्पीलबर्ग

बेस्ट एक्टर- सपोर्टिंग रोल

कोडी स्मिथ (Kodi Smit)-मैकफी (McPhee) – द पॉवर ऑफ द डॉग (The Power of the Dog)

ट्रॉय कोसूर (Troy Kotsur) – कोडा (CODA) -विनर

सायरेन हिंड्स (Ciaran Hinds) – बेलफास्ट (Belfast)

जैसी प्लेमॉन्स (Jesse Plemons) – द पॉवर ऑफ दा डॉग (The Power of the Dog)

बेस्ट एक्ट्रेस- सपोर्टिंग रोल

जैसी बकले (Jessie Buckley) – द लॉस्ट डॉटर (The Lost Daughter)

एरिना डिबोस (Ariana DeBose) – वेस्ट साइड स्टोरी (West Side Story)- विनर

ज्यूडी डेंच (Judy Dench) – बेलफास्ट (Belfast)

क्रिस्टन डंस्ट (Kristen Dunst) – द पॉवर ऑफ द डॉग (The Power of the Dog)

ऑन्जेन्यू एलिस (Aunjanue Ellis) – किंग रिचर्ड (King Richard)

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी

ड्यून (Dune) – विजेता

नाइटमेयर एले (Nightmare Alley)

द पॉवर ऑफ द डॉग (The Power of the Dog)

द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ (The Tragedy of Macbeth)

वेस्ट साइड स्टोरी (West Side Story)

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म

द विंड शिल्ड विपर (the-windshield-wiper)- विनर

अफेयर्स ऑफ द आर्ट (Affairs of the Art)

बेस्टिया (bestia)

बॉक्सबैलेट (Boxballet)

रॉबिन-रॉबिन (Robin Robin)

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

ड्राइव माय कार (Drive My Car) – विनर

फ्ली (Flee)

द हैंड ऑफ गॉड (The Hand of God)

लूनाना : ए यॉक इन द क्लासरूम (Lunana: A Yak in the Classroom)

द वर्स्ट पर्सन इन दा वर्ल्ड (The Worst Person in the World)

डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट विषय

ऑडियेबल (Audible)

लीड मी होम (Lead Me Home)

द क्वीन ऑफ बॉस्केट बॉल (The Queen of Basketball) – विनर

थ्री सॉन्ग्स ऑफ बेनाजिर (Three Songs for Benazir)

वेन वी वर बुलीस (When We Were Bullies)

बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट मूवी

एला कुचु (Ala Kachuu) – टेक एंड रुस (Take and Rus)

द ड्रेस (The Dress)

द लॉन्ग गुडबॉय (The Long Goodbye) – विनर

ऑन माय माइंड (On My Mind)

प्लीज होल्ड (Please Hold)

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर

एसेंशन (Ascension)

एटिका (Attica)

फ्ली (Flee)

समर ऑफ सॉल (Summer of Soul)-विनर

राइटिंग विद फायर (Writing With Fire

एनिमेटेड फीचर फिल्म

"एनकैंटो"- विनर

जारेड बुश, बायरन हॉवर्ड, यवेट मेरिनो और क्लार्क स्पेंसर

"फ्ली"

जोनास पोहर रासमुसेन, मोनिका हेलस्ट्रॉम, सिग्ने बर्ज सोरेनसेन और चार्लोट डी ला गौरनेरी

"लुका"

एनरिको कासारोसा और एंड्रिया वारेन

"द मिशेल्स वर्सेज द मशीन्स"

माइक रिआंडा, फिल लॉर्ड, क्रिस्टोफर मिलर और कर्ट अल्ब्रेक्टो

"राया एंड द लास्ट ड्रैगन"

डॉन हॉल, कार्लोस लोपेज़ एस्ट्राडा, ओस्नाट शुरर और पीटर डेल वेचो

कॉस्ट्यूम डिजाइन

"क्रुएला"- जेनी बेवन- विनर

"साइरानो"- मास्सिमो केंटिनी पारिनी और जैकलीन दुर्रानो

"ड्यून" - जैकलिन वेस्ट और रॉबर्ट मॉर्गन;

"नाइटमेयर एले" - लुइस सिकेरा

"वेस्ट साइड स्टोरी" - पॉल टेज़वेल

फिल्म एडिटिंग

"डोंट लुक अप" - हैंक कॉर्विन

"ड्यून" - जो वॉकर -विनर

"किंग रिचर्ड" - पामेला मार्टिन

"द पावर ऑफ़ द डॉग" - पीटर साइबेरासो

"टिक, टिक... बूम!" — मायरोन केर्स्टीन और एंड्रयू वीसब्लम

मेकअप और हेयर स्टाइलिंग

"कमिंग 2 अमेरिका" - माइक मैरिनो, स्टेसी मॉरिस और कार्ला किसान

"क्रूएला" - नादिया स्टेसी, नाओमी डोने और जूलिया वर्नोन

"ड्यून" - डोनाल्ड मोवाट, लव लार्सन और ईवा वॉन बहरी

"द आइज़ ऑफ़ टैमी फेय" - लिंडा डाउड्स, स्टेफ़नी इनग्राम और जस्टिन रैले- विनर

"हाउस ऑफ़ गुच्ची" - गोरान लुंडस्ट्रॉम, अन्ना कैरिन लॉक और फ्रेडरिक एस्पिरस

म्यूजिक (ओरिजिनल स्कोर)

"डोंट लुक अप" - निकोलस ब्रिटेल

"ड्यून" - हंस ज़िममेर-विनर

"एनकैंटो" - जर्मेन फ्रेंको

"पैरालल मदर्स" - अल्बर्टो इग्लेसियस

"द पावर ऑफ़ द डॉग" - जॉनी ग्रीनवुड

म्यूजिक (ओरिजिनल सॉन्ग)

बी अलाइव (सॉन्ग)- किंग रिचर्ड

संगीत और गीत- डिक्सन और बेयोंस नोल्स-कार्टर

डॉस ओरुगुइटास (सॉन्ग)- एनकैंटो से

संगीत और गीत- लिन-मैनुअल मिरांडा

डाउन टू जॉय (सॉन्ग)- बेलफास्ट

संगीत और गीत- वैन मॉरिसन

नो टाइम टू डाई (सॉन्ग)- नो टाइम टू डाई (विनर)

संगीत और गीत- बिली इलिश और फिनीस ओ'कोनेल

समहाउ यू डू (सॉन्ग)- फॉर गुड डेज

संगीत और गी- डायने वारेन द

प्रोड्क्शन डिज़ाइन

"ड्यून" (विनर)

प्रोडक्शन डिज़ाइन: पैट्रिस वर्मेट, सेट डेकोरेशन: ज़ुज़सन्ना सिपोस

"नाइटमेयर एले"

प्रोडक्शन डिज़ाइन: तमारा डेवरेल, सेट डेकोरेशन: शेन विएउ

"द पॉवर ऑफ द डॉग"

प्रोडक्शन डिज़ाइन: ग्रांट मेजर, सेट डेकोरेशन: एम्बर रिचर्ड्स

"द ट्रेजडी ऑफ मैकबेथ"

प्रोडक्शन डिज़ाइन: स्टीफ़न डेचेंट, सेट डेकोरेशन: नैन्सी हाई

"द वेस्ट साइड स्टोरी"

प्रोडक्शन डिज़ाइन: एडम स्टॉकहॉसन, सेट डेकोरेशन: रीना डीएंजेलो

साउंड

"बेलफास्ट" - डेनिस यार्डे, साइमन चेज़, जेम्स माथर और निव आदिरिक

"ड्यून" - मैक रूथ, मार्क मैंगिनी, थियो ग्रीन, डग हेमफिल और रॉन बार्टलेट (विनर)

"नो टाइम टू डाई" - साइमन हेस, ओलिवर टार्नी, जेम्स हैरिसन, पॉल मैसी और मार्क टेलर

"द पावर ऑफ़ द डॉग" - रिचर्ड फ्लिन, रॉबर्ट मैकेंज़ी और तारा वेब

"वेस्ट साइड स्टोरी" - टॉड ए मैटलैंड, गैरी रिडस्ट्रॉम, ब्रायन चुन्नी, एंडी नेल्सन और शॉन मर्फी

विजुअल इफेक्ट

"ड्यून" - पॉल लैम्बर्ट, ट्रिस्टन माइल्स, ब्रायन कॉनर और गर्ड नेफ्ज़ेर (विनर)

"फ्री गाइ" - स्वेन गिलबर्ग, ब्रायन ग्रिल, निकोस कलित्ज़िडिस और डैन सुडिकी

"नो टाइम टू डाई" - चार्ली नोबल, जोएल ग्रीन, जोनाथन फॉकनर और क्रिस कॉर्बोल्ड

"शांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग्स" - क्रिस्टोफर टाउनसेंड, जो फैरेल, सीन नोएल वॉकर और डैन ओलिवर

"स्पाइडर-मैन: नो वे होम" - केली पोर्ट, क्रिस वैगनर, स्कॉट एडेलस्टीन और डैन सुडिक

लेखन (एडेप्टेड स्क्रीनप्ले)

"कोडा" - सियान हेडर (विनर)

"ड्राइव माय कार" - रयूसुके हमागुची, ताकामासा ओई

"ड्यून" - जॉन स्पैहट्स और डेनिस विलेन्यूवे और एरिक रोथ

"द लॉस्ट डॉटर" - मैगी गिलेनहाली

"द पावर ऑफ़ द डॉग" - जेन कैंपियन द्वारा लिखित

लेखन (ओरिजिनल स्क्रीनप्ले)

"बेलफास्ट" - केनेथ ब्रानघू (विनर)

"डोंट लुक अप" - एडम मैके की पटकथा, एडम मैके और डेविड सिरोटा की कहानी

"किंग रिचर्ड" - ज़ैक बायलिन

"लिकोरिस पिज्जा" - पॉल थॉमस एंडरसन

"द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड" - एस्किल वोग्ट, जोआचिम ट्रायर

