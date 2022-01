नई दिल्ली : सैमसंग ने भारत में विस्तारित 10.5-इंच स्क्रीन (expanded 10.5-inch screen), स्लिम बेजल (slim bezel) और 16:10 कॉमन एस्पेक्ट रश्यिो (16:10 common aspect ratio) के साथ गैलेक्सी टैब ए8 (Galaxy Tab A8) लॉन्च करने की घोषणा की, जिसकी कीमत 17,999 रुपये से शुरू होती है. गैलेक्सी टैब ए8 17 जनवरी से तीन रंगों ग्रे, सिल्वर और पिंक गोल्ड में उपलब्ध होगा.

गैलेक्सी टैब ए8 वाईफाई वेरिएंट (Galaxy Tab A8 WiFi variant) की कीमत 17,999 रुपये होगी. यह 3 जीबी प्लस 32 जीबी वेरिएंट (3GB+32GB) होगा. इसके 4 जीबी प्लस 64 जीबी (4GB+64GB variant) वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये होगी.

गैलेक्सी टैब ए8 के एलटीई वैरिएंट (LTE variant of Galaxy Tab A8), जिसमें 3 जीबी रैम और 32 जीबी मैमोरी होगी (3GB+32GB), की कीमत 21,999 रुपये तय की गई है. वहीं इसके 4 जीबी प्लस 64 जीबी मॉडल (4GB+64GB model) के लिए ग्राहकों को 23,999 रुपये खर्च करने होंगे.

कंपनी के मुताबिक, ग्राहक आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपये का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं और सिर्फ 999 रुपये में 4,499 रुपये का बुक कवर प्राप्त कर सकते हैं.

सैमसंग इंडिया के न्यू कंप्यूटिंग बिजनेस, महाप्रबंधक, संदीप पोसवाल (Sandeep Poswal, General Manager, New Computing Business, Samsung India) ने कहा, गैलेक्सी टैब ए8 एक व्यापक पैकेज है जिसे हमारे उपभोक्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. बड़े डिस्प्ले, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और डॉल्बी क्वाड स्पीकर (Dolby quad speakers) के साथ, यह आपके काम को पूरा करने के लिए एकदम सही डिवाइस है.

डिस्प्ले डायनेमिक व्यूइंग एक्सपीरियंस (display ensures dynamic viewing experience) सुनिश्चित करता है और डॉल्बी एटमॉस (Dolby Atmos) के साथ क्वाड-स्पीकर (quad-speaker) शानदार साउंड क्वालिटी (rich soundscape with unparalleled detail and depth) देता है.

ऑक्टा-कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित, गैलेक्सी टैब ए8 (Powered by Octa-core processor, Galaxy Tab A8) में 7040 एमएएच की बैटरी (7040mAh battery) है. साथ ही 15 वाट तक की फास्ट चाजिर्ंग के साथ गैलेक्सी टैब ए8 सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता घंटों तक बिना किसी रुकावट इसमें काम कर सकें.

गैलेक्सी टैब ए8 में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा (8MP rear camera), 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा (5MP front camera) और नया स्क्रीन रिकॉर्डर फीचर है (brand-new Screen Recorder feature).

कंपनी ने कहा, मल्टीटास्किंग के लिए, उपयोगकर्ता अपनी स्क्रीन को विभाजित (split their screen) कर सकते हैं और एक साथ दो एप्स का उपयोग कर सकते हैं (use two apps side-by-side) और यहां तक कि मल्टी-एक्टिव विंडो (Multi-Active Window) के साथ एक पॉप-अप विंडो (add a pop-up window) भी जोड़ सकते हैं.