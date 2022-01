बीजिंग : बहुप्रतीक्षित वनप्लस 10 प्रो (OnePlus 10 Pro) 11 जनवरी को लॉन्च होने वाला है. इसके पहले स्मार्टफोन निर्माता ने आगामी हैंडसेट के कैमरों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा कर दिया है. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें रॉ प्लस (RAW Plus) नाम का एक शूटिंग मोड का जोड़ गया है, जो एप्पल के प्रोरॉ प्रारूप (Apple's ProRAW format) की तरह, कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी और रॉ इमेज कैप्चर के लाभों को जोड़ता है.

रॉ प्ल मोड वनप्लस 9 (RAW mode on the OnePlus 9) और 9 प्रो के पारंपरिक रॉ मोड का अपग्रेड होगा (RAW+ mode upgrade).

वनप्लस 10 प्रो (OnePlus 10 Pro) बिल्कुल नए ट्रिपल रियर कैमरा ऐरे (all-new triple rear camera array) के साथ आएगा और पीछे की तरफ हैसलब्लैड कैमरा (Hasselblad camera) ब्रांडिंग होगी.

वनप्लस ने यह भी खुलासा किया कि स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन- वॉलकेनिक ब्लैक (volcanic black) और फॉरेस्ट एमराल्ड (forest emerald) में आएगा. फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 चिपसेट (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset) होगा और यह एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम (Android 12 operating system) पर चलेगा.

इसके अलावा, फोन को पहले 5,000 एमएएच की बैटरी से लैस होने की बात कही गई थी. यह 50 वॉट वायरलेस चाजिर्ंग सपोर्ट द्वारा समर्थित होगा. डिवाइस के क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 एसओसी (Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC) द्वारा संचालित होने की संभावना है.

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि स्मार्टफोन में 2के रेजोल्यूशन के साथ 6.7-इंच एमोएलईडी डिस्प्ले होने की उम्मीद है. स्क्रीन दोनों तरफ घुमावदार होगी (screen will be curved on either side) और ऊपरी बाएं कोने में एक होल-पंच कटआउट होगा (sport a hole-punch cutout at the top left corner).

(आईएएनएस)