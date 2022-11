नई दिल्ली : मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने गुरुवार को 32 लोगों के वीडियो कॉलिंग (32 person video calling) , इन-चैट पोल (In chat polls) और 1024 उपयोगकर्ताओं वाले ग्रुप्स (1024 peoples Groups) जैसे कई नए फीचर्स के साथ 'कम्युनिटीज ऑन व्हाट्सएप' (Communities on WhatsApp) की घोषणा की जो कम्युनिटीज के साथ ग्रुप्स के लिए सहायक होंगे. Meta founder and CEO Mark Zuckerberg ने घोषणा की है कि 'Communities on WhatsApp' वैश्विक स्तर पर उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू हो जाएगा और अगले कुछ महीनों में सभी के लिए उपलब्ध होगा.

Meta CEO Mark Zuckerberg ने कहा, "आज हम कम्युनिटीज ऑन व्हाट्सएप लॉन्च कर रहे हैं. यह सब-ग्रुप्स, मल्टिपल थ्रेड्स, घोषणा चैनलों आदि को सक्षम करके ग्रुप्स को बेहतर बनाता है. हम पोल भी शुरू कर रहे हैं और 32 व्यक्ति वीडियो कॉलिंग भी कर रहे हैं. सभी एंड टु एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित हैं ताकि आपके संदेश निजी रहें." व्हाट्सएप समुदायों का निर्माण कर रहा है, यह एक बड़ा अपडेट है कि लोग व्हाट्सएप पर उन ग्रुप्स में कैसे जुड़ पाएंगे जो उनके लिए मायने रखते हैं. पड़ोस, स्कूल में माता-पिता और कार्यस्थल जैसे समुदाय अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बातचीत आयोजित करने के लिए एक छतरी के नीचे कई समूहों को एक साथ जोड़ सकते हैं.

व्हाट्सएप

आरंभ करने के लिए, उपयोगकर्ता एंड्रॉइड पर अपनी चैट के शीर्ष पर और आईओएस पर सबसे नीचे नए Communities tab पर टैप कर सकते हैं. वे एकदम से एक नई कम्युनिटी शुरू करने या मौजूदा ग्रुप्स को जोड़ने में सक्षम होंगे. कम्युनिटीज के साथ, व्हाट्सएप ने कहा कि यह इस बात के लिए बार बढ़ाने का लक्ष्य है कि कैसे संगठन गोपनीयता और सुरक्षा के स्तर के साथ संवाद करते हैं जो कहीं और नहीं मिलता है.

अन्य सुविधाएं जैसे In chat polls , 32 person video calling और अधिकतम 1024 peoples Groups किसी भी समूह में उपयोग किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिटीज के लिए विशेष रूप से सहायक होंगे. कंपनी 15 देशों में 50 से अधिक संगठनों के साथ काम कर रही है ताकि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए समुदायों का निर्माण किया जा सके और इस बात से उत्साहित है कि अब तक प्रतिक्रिया यह है कि ये नए उपकरण ऐसे ग्रुप्स को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं. --आईएएनएस

