नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाले लिंक्डइन ने दो साल से अधिक समय तक महामारी के बाद युवा भारतीयों को काम की बदलती दुनिया में नेविगेट करने में मदद करने के लिए मंगलवार को एक नया इंस्टाग्राम चैनल (LinkedIn new Instagram channel) लॉन्च किया. यह अभियान युवा पेशेवरों (Young indian professionals) को उन पेशेवर विषयों पर लिंक्डइन (Microsoft LinkedIn) के साथ कंटेंट बनाने के लिए आमंत्रित करता है, जिनकी वे सबसे ज्यादा परवाह करते हैं. LinkedIn India new instagram channel to help young indian professionals .

पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने कहा कि प्रतिभागियों को फ्लेक्सी-वर्किंग, वर्क-लाइफ बैलेंस, उद्देश्य-संचालित सहित विषयों के आसपास रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए इंस्टाग्राम-फस्र्ट कंटेंट फॉर्मेट (Instagram-first content formats) जैसे रील और स्टोरीज (LinkedIn Instagram Reels Stories) का उपयोग कर अपने विचार पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. LinkedIn दुनिया का सबसे बड़ा पेशेवर नेटवर्क है, जिसके दुनिया भर में 85 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और भारत में 9.2 करोड़ से अधिक.

यह लॉन्च युवा पेशेवरों के साथ जुड़ने और उनके करियर में प्रगति के दौरान उनका समर्थन करने के कंपनी के प्रयासों का हिस्सा है.यह अभियान 10 अक्टूबर तक प्रविष्टियों के लिए खुला रहेगा और एक खुली प्रोफाइल वाले इंस्टाग्राम सदस्य #LinkedInBuyYou हैशटैग लिंक्डइन बाए यू (LinkedIn Buy You) के साथ हैशटैग की गई स्टोरीज और रीलों और टैग किए गए एटदरेट लिंक्डइन डॉट इन (linkedIn.in) हैंडल के माध्यम से खुद को नामांकित कर सकते हैं.--आईएएनएस

