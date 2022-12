नई दिल्ली : मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने सोमवार को सुरक्षा की एक नई लेयर 'एक्सीडेंटल डिलीट' फीचर (Accidental delete feature) पेश किया. whatsapp ने एक बयान में कहा, सभी को उस स्थिति का सामना करना पड़ा जब उन्होंने गलत व्यक्ति या ग्रुप को एक मैसेज भेजा और गलती से Delete for Everyone के बजाय Delete for Me पर क्लिक कर दिया, जिससे वे असहज स्थिति में आ गए.

इस समस्या को हल करने के लिए Accidental delete feature यूजर्स को accidental message delete को रिवर्स करने और 'डिलीट फॉर एवरीवन' पर क्लिक करने के लिए five second window (पांच सेकंड की सामयसीमा ) प्रदान करके मदद करेगा. Accidental delete feature यूजर्स को हटाए गए मैसेज को तुरंत पूर्ववत करने का क्षण देता है यदि वे गलती से 'डिलीट फॉर मी' का चयन करते हैं लेकिन इसका मतलब 'डिलीट फॉर एवरीवन' है. एक्सीडेंटल डिलीट फीचर एंड्रॉइड और आईफोन डिवाइसों पर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है. पिछले महीने, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने भारत में एक नया Message Yourself फीचर शुरू करने की घोषणा की थी.

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप एन्ड्रॉयड पर एक नए डिजाइन किए गए 'केप्ट मैसेज' फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को मैसेज को रखने या अनडू करने की सुविधा देगा. Wabetainfo report के अनुसार, kept messages feature के साथ disappearing messages को रखना संभव होगा. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एप्लिकेशन के भविष्य के अपडेट के लिए इस फीचर को लाने पर काम कर रहा है. WhatsApp new feature . kept messages feature allow to keep disappearing messages in whatsapp .

चैट में यूजर्स keep the disappearing message कर सकते हैं या मैसेज ऑप्शन को देखकर रखे गए मैसेज को अनडू कर सकते हैं. इस महीने की शुरूआत में, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एंड्रॉइड बीटा पर एक नया डिसअपीयरिंग मैसेज शॉर्टकट रोल आउट करना शुरू कर दिया. एंड्रॉइड 2.22.25.11 अपडेट के लिए लेटेस्ट WhatsApp beta डाउनलोड करने के बाद, कुछ यूजर्स नई सुविधा तक पहुंचने में सक्षम हैे. नया शॉर्टकट 'Manage Storage' सेक्शन में रखा गया है और इसे स्पेस बचाने के लिए एक टूल के रूप में चिन्हित किया गया है.

