.

हिमाचल के धर्मशाला में पीएम मोदी का रोड शो Published on: 60 minutes ago |

Updated on: 51 minutes ago Koo_Logo Versions

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए धर्मशाला (National Conference of Chief Secretaries in Dharamshala) पहुंच चुके हैं. अभी पीएम मोदी धर्मशाला में एक रोड शो (PM Modi road show in Dharamshala) कर रहे हैं..