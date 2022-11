टेक्सास : अमेरिका (America) के टेक्सास (Texas) में एक एयरशो के दौरान आसमान में दो विमानों की टक्कर (Collision of two planes in the sky in Texas) हो गई. इस टक्कर का रौंगटे खड़े करने वाला वीडियो भी सामने आया है. हवा में टकराने वाले ये दोनों विमान विंटेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट (vintage military aircraft) थे, जो टेक्सास के डलास शहर में एयरशो (Air Show in Dallas) में शामिल होने आए थे. एयरशो में करतब दिखाते वक्त हवा में दोनों विमान टकरा गए.

हादसा शनिवार यानी 12 नवंबर दोपहर डेढ़ बजे के करीब का है. टेक्सास (Texas) के डलास (Dallas) में विंटेज एयर शो चल रहा था. एक बोइंग B-17 हवा में करतब दिखा रहा था, तभी अचानक इस प्लेन के पास Bell P-63 नाम का दूसरा प्लेन आया और कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही दोनों में टक्कर हो गई.

हादसे में 6 लोगों के मरने की आशंका

फायर ब्रिगेड की 40 से ज्यादा गाड़ियों ने घटना स्थल पर पहुंच कर आग को शांत किया. दोनों विमान में पायलट समेत 6 लोग सवार थे. इन सभी 6 लोगों की मौत होने का अंदेशा है. ट्विटर पर पोस्ट किए गए कई वीडियो में दो विमान हवा में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों विमान आसमान में करतब दिखा रहे थे, तभी अचानक आपस में टकरा गए और काले धुएं के गुबार आसमान में उड़ गए. एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें- अमेरिका का मानवरहित अंतरिक्ष विमान कक्षा में 2.5 साल बिताने के बाद वापस लौटा

(एएनआई)