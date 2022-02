मॉस्को/ कीव/नई दिल्ली : यूक्रेन और रूस का टकराव (Ukraine Russia conflict) युद्ध में बदल गया है. यूक्रेन की मिलिट्री (Ukraine military attacks Russia) ने दावा किया है कि उसने रूस के पांच विमान (Ukraine shot down five Russian planes) मार गिराए हैं. समाचार एजेंसी एएनआई ने रॉयटर्स के हवाले से बताया है कि यूक्रेन पर रूस का हमला होने के बाद यूक्रेन की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया.

यूक्रेन की मिलिट्री ने कहा है कि रूस के पांच विमान (Ukraine military five Russian planes shot) और एक हेलीकॉप्टर को लुहांस्क क्षेत्र में मार गिराया (helicopter shot down in Luhansk region) गया. इससे पहले गुरुवार तड़के खबर आई कि यूक्रेन के अलग-अलग शहरों से लगातार धमाके हो रहे हैं.

पुतिन की सैन्य कार्रवाई पर यूक्रेन का मुंहतोड़ जवाब, मार गिराए पांच विमान

रूस यूक्रेन तनाव (Ukraine Russia conflict) समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक, पुतिन ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि रूस का कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है. लेकिन अगर कोई बाहरी खतरा होता है तो उसका फौरन जवाब दिया जाएगा. इसके साथ ही, रूस ने यूक्रेन से लगी सीमा के पास करीब 2 लाख जवानों को तैनात किया है.