मनीला : फिलीपीन में बोहोल प्रांत के गवर्नर (Governor of Bohol in Philippine) ने कहा है कि तूफान राय (Typhoon Rai) से कम से कम 49 लोगों की मौत (many died due to typhoon) हो जाने से देश में इस आपदा से मरने वालों की संख्या 100 हो गई है.

बोहोल प्रांत के गवर्नर आर्थर याप (Governor Arthur Yap) ने बताया कि 10 लोग अब भी लापता हैं और 13 लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. फेसबुक पर रविवार को एक बयान के मुताबिक याप ने इलाके के महापौर से राहत उपाय तेज करने को कहा है.

बता दें कि फिलीपीन के मध्य हिस्से में गुरुवार और शुक्रवार को तूफान से भारी तबाही हुई. सरकार ने कहा है कि तूफान से करीब 7,80,000 लोग प्रभावित हुए. इनमें से 3,00,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह लेनी पड़ी. आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी और राष्ट्रीय पुलिस ने तूफान से जुड़ी घटनाओं में कम से कम 39 और लोगों की मौत की पुष्टि की है.

पढ़ें : फिलीपींस में भयानक तूफान, 10 लाख लोगों को किया गया रेस्क्यू

दक्षिणी-पूर्वी प्रांत में दिनागत द्वीप पर तूफान में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में अब तक मृतकों की संख्या 98 हो गई है. राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने शनिवार को इस क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया और दो अरब पेसो (चार करोड़ डॉलर) की मदद देने का वादा किया.

तूफान के दौरान 195 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 270 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार तक की हवाओं से भारी क्षति हुई. तूफान के बाद 227 शहरों और कस्बों में बिजली गुल हो गई. अधिकारियों के मुताबिक अब तक केवल 21 इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई है. तीन क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर पानी भरा हुआ है.

(पीटीआई-भाषा)