कराची : पाकिस्तान के संघीय राजस्व बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शब्बर जैदी (former chairman of Pakistans Federal Board of Revenue Shabbar Zaidi ) ने कहा है कि उनका देश 'दिवालिया' हो चुका है और 'भ्रम में रहने' (living in illusion) से बेहतर है कि वास्तविकता को पहचाना जाए ( recognise the reality).

जैदी 10 मई 2019 से छह जनवरी 2020 तक शीर्ष कर प्राधिकरण के अध्यक्ष थे. उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) परियोजना में पारदर्शिता की वकालत करते हुए कहा कि वह खुद अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि सीपीईसी क्या है.

उन्होंने बुधवार को यहां हमदर्द विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार में हर कोई कह रहा है कि सब कुछ अच्छा है, जबकि उनके विचार में इस समय पाकिस्तान दिवालिया है.

(पीटीआई-भाषा)