न्यूयॉर्क: न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेतिशिया जेम्स (New York Attorney General Leticia James) ने हाल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रंप (New York Attorney General sends notices to Trump) और उनके दो बच्चों (Ivanka, Donald Jr.) को कानूनी नोटिस भेजते हुए परिवार के कारोबार की जांच के संबंध में उनकी गवाही की मांग की है. अदालत के दस्तावेजों से सोमवार को यह जानकारी मिली.

दस्तावेजों के अनुसार, ट्रंप, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटी इवांका ट्रंप को नोटिस भेजे गए हैं. ये नोटिस ट्रंप तथा उनकी कंपनी, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 'नियंत्रित या मालिकाना हक वाली संपत्तियों के मूल्यांकन' की जांच के सिलसिले में भेजे गए हैं.

ट्रंप इन नोटिसों को रद्द करने की मांग को लेकर अदालत का रुख कर सकते हैं.

(पीटीआई-भाषा)