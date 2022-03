वाशिंगटन (अमेरिका) : अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से एक हप्ते पहले वित्त मंत्री का पद छोड़ने वाले खालिद पायेंडा अब उबर चालक के तौर पर काम कर रहे (Afghanistan's ex finance minister Khalid Payenda is Uber driver in Washington) हैं. ये वही खालिद पायेंडा हैं, जिन्होंने इस वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक जनसभा में उन पर फटकार लगायी थी. अब वह वाशिंगटन में कैब चला रहे हैं.

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने उस वक्त नहीं सोचा था कि उनकी सरकार गिरने वाली है. हालांकि, अफगानिस्तान में सुधार को लेकर इच्छाशक्ति भी नहीं थीं. वहीं, उन्होंने अशरफ गनी का विश्वास तक खो दिया था. हालांकि, आज भी वह अफगानिस्तान के पतन के महीनों बाद भी, गलती किसकी थी, इस सवाल से जूझ रहे हैं. पायेंडा को लगता है कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के तेजी से पतन के लिए वह खुद को और अपने साथी अफगान मंत्री दोषी (Payenda blame himself and fellow afgans for Afghanistan fall) हैं.

उन्होंने देश को तालिबान के हाथों में सौंपने के पीछे अमेरिकियों को भी दोषी ठहराया, जिन्होंने कथित तौर पर तालिबान को लड़ाई के लिए उकसाया था. यही बातें उन्हें अंदर से कचोटती रहती हैं. उन्होंने बताया कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा, 'मैं यहां से ताल्लुक नहीं रखता हूं और न ही यहां का होना चाहता हूं. काफी खालीपन महसूस होता है. हमने अपनों को खो दिया है.'

पढ़ें : पाक सेना इमरान खान के खिलाफ, मांगा इस्तीफा !

तालिबान ने पिछले अगस्त में अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था, तब से देश अराजकता में है और मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है. पिछले हफ्ते, अफगानिस्तान को लगातार दूसरी बार दुनिया के खुशहाल देशों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाया है. यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क का प्रकाशन, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, हर साल लगभग 149 देशों के सर्वेक्षण के साथ खुशहाली का मूल्यांकन करता है. वार्षिक रिपोर्ट में सर्वेक्षण किए गए 149 देशों में अफगानिस्तान को अंतिम स्थान दिया गया, जबकि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना रहा.

(एएनआई)