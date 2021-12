जोहानिसबर्ग : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा(South African President Cyril Ramaphosa ) कोरोना वायरस से संक्रमित (infected with corona virus) पाए गए हैं, जिसके बाद उनका उपचार किया जा रहा है। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं. उनके कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी. राष्ट्रपति रामफोसा ऐसे दिन संक्रमित पाए गए हैं जब देश में संक्रमण के दैनिक रिकॉर्ड 37,875 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले मामलों की संख्या 17,154 थी.

मंत्री मोंडली गुंगुबेले (Minister Mondali Gungubele )ने एक बयान में कहा कि दिन में पूर्व उप राष्ट्रपति एफडब्ल्यू डे क्लार्क के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रपति रामफोसा अस्वस्थ महसूस करने लगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ठीक हैं और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय रक्षा बल का दक्षिण अफ्रीकी स्वास्थ्य सेवा(South African Health Service ) उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है.

उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति टीकाकरण करा चुके हैं और केप टाउन में पृथकवास में हैं तथा अगले सप्ताह तक के लिए सारी जिम्मेदारियां उप राष्ट्रपति डेविड माबुजा को सौंप दी है. मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति रामफोसा ने लोगों को आगाह किया है कि वे टीके की खुराक लें और एहतियात बरतें.

रामफोसा को इस सप्ताह के अंत में कोरोना कमांड काउंसिल से अहम जानकारियां दी जानी थीं क्योंकि देश में महामारी की चौथी लहर(Fourth wave of epidemic in the country ) में संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके पीछे कोरोना वायरस के स्वरूप ओमीक्रोन को वजह माना जा रहा है, जिसकी तीन सप्ताह पूर्व पहली बार पहचान दक्षिण अफ्रीका में हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)