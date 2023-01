नई दिल्लीः मेटा ने विकास पुरोहित को अपने भारत परिचालन के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त (META Appointed Vikas Purohit as Director of Global Business Group in India) किया है. पुरोहित देश में मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक और प्रमुख अरुण श्रीनिवास (Arun Srinivas head of advertising business at Meta) को रिपोर्ट करेंगे. कंपनी की ओर से सोमवार को एक बयान में कहा कि वह देश के प्रमुख ब्रांडों और एजेंसियों के साथ कंपनी के रणनीतिक संबंधों का नेतृत्व करेंगे, ताकि भारत में प्रमुख चैनलों में मेटा की राजस्व वृद्धि को गति मिल सके.

मेटा के विज्ञापन व्यवसाय के निदेशक ने कहा कि "भारत के सबसे बड़े व्यवसाय और एजेंसियां देश की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और अभिनव व्यवसाय मॉडल का निर्माण कर रही हैं जो वैश्विक स्तर पर मार्केटर्स को प्रेरित कर रहे हैं." पुरोहित सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों द्वारा डिजिटल टूल्स को अपनाने में तेजी लाने के लिए मीडिया और क्रिएटिव इकोसिस्टम के साथ भी साझेदारी करेंगे.

विकास पुरोहित इससे पहले Tata CLIQ, अमेजन, रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड, अदित्य बिड़ला ग्रुप और टॉमी हिलफीगर जैसी कंपनियों के साथ काम किया है. उन्होंने हिलफिगर में शामिल होने से पहले आदित्य बिड़ला ग्रुप में अपना करियर शुरू किया. इसके बाद उन्होंने रिलायंस ब्रांड्स लिमिटेड में रिटेल का नेतृत्व किया. अमेजन में उन्होंने अमेजन फैशन को आगे बढ़ाने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनका अंतिम कार्यकाल टाटा क्लिक में था, जहां वे सीईओ बनने से पहले सीओओ के रूप में शामिल हुए थे. पुरोहित भारतीय प्रबंधन संस्थान-बैंगलोर के पूर्व छात्र हैं.

(आईएएनएस)

ये भी पढ़ें-ट्विटर के बाद अब मेटा में हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी