मुंबई : बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) अच्छी तिमाही आय की उम्मीदों (quarterly earnings expectations) पर सवार होकर बुधवार को शुरुआती कारोबार (sensex in early trade) में करीब 400 अंक चढ़कर 61,000 के स्तर के पार पहुंच गया. इस दौरान 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 397.48 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 61,014.37 पर था. इसी तरह, एनएसई निफ्टी 96.50 अंक या 0.53 प्रतिशत की बढ़त के साथ 18,152.25 पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, आरआईएल, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, कोटक बैंक और टाटा स्टील बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे. दूसरी ओर, टीसीएस, डॉ. रेड्डीज, टाइटन, मारुति और विप्रो लाल निशान में आ गए. पिछले सत्र में 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 221.26 अंक यानी 0.37 प्रतिशत चढ़कर 60,616.89 अंक पर बंद हुआ था.

पढ़ें : सेंसेक्स 651 अंक के उछाल के साथ फिर 60,000 के पार, निफ्टी भी 18,000 के उपर बंद

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (National Stock Exchange's Nifty) भी 52.45 अंक यानी 0.29 प्रतिशत मजबूत होकर 18,055.75 अंक पर बंद हुआ था. जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेस के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी. के. विजयकुमार ने कहा कि आईटी क्षेत्र की तीन बड़ी कंपनियों के अच्छे परिणामों (results of three big IT companies) से बाजार में जुझारूपन आने की उम्मीद है. शेयर बाजार के अस्थाई आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने मंगलवार को सकल आधार पर 111.91 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

(पीटीआई-भाषा)