पलवल: भारतीय सेना में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर युवाओं में रोष (protest against Agnipath Scheme) है. वीरवार को पलवल में युवाओं ने सेना में भर्ती की इस नई स्कीम का जमकर विरोध (youth portest against agnipath scheme in palwal) किया. बताया जा रहा है कि पलवल में नेशनल हाइवे-19 पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने जाम लगा दिया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी. इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी युवाओं में हिंसक झड़प हुई. पुलिस और युवा प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पथराव हुआ. माहौल को बिगड़ता देख पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज (police lathicarge on youth in palwal) किया.

जिससे गुस्साए युवाओं ने पुलिस की तीन गाड़ियों को आग (Agnipath Scheme Protest in haryana) लगा दी. इस पूरे वाक्ये में कई युवाओं को चोट लगी है. अग्निपथ स्कीम को विरोध में पलवल में युवाओं ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर जाम लगा दिया और टायरों आग लगाकर प्रदर्शन (youth portest agnipath scheme in palwal) किया. जिसके कारण हाइवे के दोनों तरफ लंबा जाम लग गया. इतना ही नहीं युवाओं ने हाईवे के दोनों तरफ लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर हाइवे पर फेंक दिया. युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा.

अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं ने काटा बवाल

उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल ने छात्रों को रोकने की कोशिश की. इस दौरान छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थर चलने गए. स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया. जिसके बाद छात्रों ने पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया. फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

