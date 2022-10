आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव, तैयारी पूरी, सोमवार को मतदान

कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सोमवार को मतदान होना है. इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है. 24 साल बाद पार्टी को कोई गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा. मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर आमने-सामने हैं. राहुल गांधी कर्नाटक में मतदान करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सोमवार को एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मा अमृतम(पीएमजेएवाई-एमए) के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

रुपया गिर नहीं रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा : निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है. पढ़ें पूरी खबर

गुजरात में भाजपा 27 सालों में नहीं जीत सकी दर्जनभर सीट, कांग्रेस करीब चार दर्जन सीटों पर रही विफल

गुजरात में भाजपा शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती रही है, जबकि आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने उसे कड़ी टक्कर दी है. बनासकांठा जिले की दांता, साबरकांठा की खेडब्रह्मा, अरवल्ली की भिलोड़ा, राजकोट की जसदण और धोराजी, खेड़ा जिले की महुधा, आणंद की बोरसद, भरूच की झगाडिया और तापी जिले की व्यारा ऐसी सीटे हैं, जिस पर भाजपा ने 1998 के बाद से कभी भी जीत हासिल नहीं की है. इसी तरह से कांग्रेस भी करीब चार दर्जन सीटों पर जीत हासिल नहीं कर सकी है. पढ़ें पूरी खबर

Home ministers meeting : शाह ने बुलाई सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक

गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई है. यह बैठक 27-28 अक्टूबर को हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित होनी है. पढ़ें पूरी खबर

मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया समन

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने समन जारी किया है. सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा है. पढ़ें पूरी खबर

कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए कर्नाटक में मतदान करेंगे राहुल गांधी

कांग्रेस अध्यक्ष के लिए 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कर्नाटक के सनगनाकल्लू में भारत जोड़ो यात्रा के शिविर स्थल पर मतदान करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

Mob Lynching in Dumka: चोरी के शक में ग्रामीणों ने शख्स को पकड़ा, पीट-पीटकर उतार दिया मौत के घाट

दुमका के तालझारी थाना क्षेत्र में एक शख्स भीड़ के हत्थे चढ़ गया (Mob Lynching in Dumka). जिसके बाद ग्रामीणों ने पीट-पीटकर उसे मार डाला. ग्रामीणों की मानें तो शख्स को चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने उसे मौत के घाट उतार दिया. पढ़ें पूरी खबर

land in the name of monkeys : बंदरों के नाम है 32 एकड़ जमीन

महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक जगह है, जहां की 32 एकड़ जमीन बंदरों के नाम पर रजिस्टर्ड है. गांववालों ने ही बंदरों के नाम पर जमीन दर्ज की है. बंदर गांव में किए जाने वाले सभी अनुष्ठानों का हिस्सा भी होते हैं. पढ़ें पूरी खबर

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन : शी का तीसरी बार राष्ट्रपति बनना तय

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख अधिवेशन आज से शुरू हो गया. जिसमें नये शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया जाएगा. इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना तय है. पढ़ें पूरी खबर

T20 World Cup SL vs NAM: पहले ही मुकाबले में बड़ा उलटफेर, नामीबिया ने श्रीलंका से लिया पिछली हार का बदला

ऑस्ट्रेलिया में टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के पहले मुकाबले में नामीबिया ने 2014 की चैंपियन श्रीलंका को 55 रन से हरा दिया. पढ़ें पूरी खबर

VIDEO:

पंजाब: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दम्पत्ति को उड़ाया, पति की मौत, पत्नी गंभीर

चेहरता रोड और आजाद नगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई. उसके साथ मौजूद उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. कार चालक मौके से फरार हो गया. देखें वीडियो