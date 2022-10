इंदौर। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयासों को कांग्रेस ने भाजपा की साजिश करार दिया है. गुरुवार को इंदौर में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने आरोप लगाते हुए कहा जहां-जहां भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही है, वहां भाजपा द्वारा अड़चनें पैदा की जा रही है. तेलंगाना में विधायकों की खरीद-फरोख्त का प्रयास भी भाजपा की डर की राजनीति और भय की राजनीति का परिणाम है. (vivek tankha target bjp) (vivek tankha accuses BJP of horse trading)

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा का बीजेपी पर आरोप

बीजेपी जो कर ही वह देश की राजनीति नहीं: राज्यसभा सांसद तन्खा ने कहा कि भाजपा द्वारा की जाने वाली इस तरह की राजनीति देश की राजनीति नहीं हो सकती है. दरअसल राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्यप्रदेश में प्रवेश को लेकर स्वरूप और व्यवस्थाओं के लिहाज से इंदौर पहुंचे थे. उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा एक यूनीफाइंग कंसेप्ट है. जिसमें देश को एक रुप से जोड़कर प्रकृति के रास्ते पर ले जाना है. राज्यसभा तन्खा ने कहा इस यात्रा के जरिए संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान के साथ डर और भय के वातावरण को समाप्त करना है.

कांग्रेस नेता विवेक तंखा का BJP पर वार, कहा- नरोत्तम मिश्रा सम्मान के हकदार, बेइज्जती ना करें सरकार!

संविधान को बचाना बहुत जरूरी: उन्होंने कहा देश में आज किसी भी सेक्टर में स्वच्छ वातावरण नहीं है. इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीन बिंदुओं में स्पष्ट संकेत है कि आर्थिक असमानता, धार्मिक उन्माद और संविधान के मूल स्वरूप को बचाए रखने के लिए वह देश को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास कर रहे हैं. विवेक तन्खा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा देश की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचा जा रहा है. भविष्य में इसके आधार पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा. इससे आर्थिक असमानता बढ़ेगी. उन्होंने कहा यह यात्रा कोई चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, लेकिन इस यात्रा के जरिए देश के मूल स्वरूप को और संविधान को बचाए रखना नितांत जरूरी है. (vivek tankha target bjp) (vivek tankha accuses BJP of horse trading) (vivek tankha statement on bharat jodo yatra) (trying to buy 4 mla in telangana)