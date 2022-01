जयपुर : राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी की नई मुखिया 1985 बैच की आईएएस उषा शर्मा होंगी. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए शर्मा को प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त (Usha Sharma became new Chief Secretary) किया है. इसके साथ ही उषा शर्मा को राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है. उषा शर्मा प्रदेश की दूसरी ऐसी महिला आईएएस अधिकारी हैं जो मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभालेंगी. मुख्य सचिव पद से रिटायर हुए निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री सलाहकार के पद पर नियुक्त (Niranjan Arya appointed as Chief Minister's Advisor) किया गया है.

डीओपी ने जारी किए दो आदेश: कार्मिक विभाग ने एक साथ दो आदेश जारी किए हैं. पहले आदेश में प्रदेश के नए मुख्य सचिव के लिए वरिष्ठ आईएएस उषा शर्मा के नाम का आदेश जारी किया गया है. वहीं, दूसरे आदेश में सेवानिवृत्त हुए मुख्य सचिव निरजंन आर्य को मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है.

उल्लेखनीय है कि उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला आईएएस हैं, जिन्हें मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले साल 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थीं. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा के पति बीएन शर्मा भी आईएएस अधिकारी हैं और राज्य विनियामक आयोग में सदस्य हैं. उषा शर्मा के बहुत करीबी रिश्तेदार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मौजूद वक्त में प्रदेश की सियासत में बड़े मुकाम पर हैं. उषा शर्मा लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थी, जिन्हें राज्य सरकार के आग्रह पर रविवार को ही केंद्र सरकार ने उनके मूल कैडर में भेजने के रिलीव आर्डर जारी किए थे.

दिल्ली में संभाली कई बड़ी जिम्मेदारी: उषा शर्मा केंद्र में युवा मामलात मंत्रालय में सचिव पद पर कार्यरत थी. इससे पहले वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में DG, केंद्रीय ARD में अतिरिक्त सचिव और पर्यटन मंत्रालय में एडीजी पर्यटन पद पर रह चुकी हैं. पिछली गहलोत सरकार में उषा पर्यटन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुकी हैं. इसके अलावा वे यूडीएच सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, जेडीसी और बूंदी और अजमेर कलेक्टर के रूप में राजस्थान सरकार में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं. इनका सेवा कार्यकाल जून 2023 तक है.

क्या है सियासी मायने: सीएम गहलोत की ओर से राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनाए जाने के पीछे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का स्लोगन मैं भी लड़की हूं को प्रमोट किया जा रहा है.