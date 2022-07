नई दिल्ली/लंदन : ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, कंजरवेटिव पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया जारी है. भारतीय मूल के ऋषि सुनक रेस में अब तक सबसे आगे हैं. हालांकि सुनक को अपनी पहली टेलीविजन बहस में स्पेलिंग मिस्टेक के लिए शर्मसार होना पड़ा. जिस जगह वह बैठे थे, उसके ठीक पीछे उनके चुनाव प्रचार का बैनर लगा था. उस बैनर में कैंपेन की स्पेलिंग गलत लिखी थी. ट्वीटर पर कैंपेन को लाइव देख रहे लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने सुनक का ध्यान इस ओर दिलाया. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा.

campaign की जगह लिखा campaign : पूर्व ब्रिटिश वित्त मंत्री ऋषि सुनक के अभियान बैनर पर वर्तनी की गलती के लिए उन्हें ट्वीटर पर ट्रोल किया जा रहा है. उनके अभियान बैनर पर campaign की जगह लिखा campaign था. इस पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'ऋषि सुनक अरबपति हो सकते हैं, लेकिन वह 'अभियान' सही नहीं लिख सकते.' हालांकि जैसे ही उनका ध्यान गलती पर गया. उन्होंने रोचक ढंग से अपने नारे 'रेडी फॉर ऋषि' को 'रेडी फॉर स्पेलचेक' का रूप दे दिया. उन्होंने ट्वीट किया, 'वर्तनी के लिए तैयार?'

ब्रिटेन में मतदाता मानते हैं अच्छे पीएम साबित होंगे ऋषि : स्पेलिंग की बहस जो भी हो लेकिन ब्रिटेन में सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के समर्थक मतदाताओं में से लगभग आधे का मानना ​​​​है कि ऋषि सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री होंगे. रविवार को एक नए ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया. 'द संडे टेलीग्राफ' की एक खबर के अनुसार जेएल पार्टनर्स द्वारा किए गए ओपनियन पोल में 4,400 से अधिक लोगों को शामिल किया गया. इसमें यह बात सामने आई कि 2019 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन करने वालों में से 48 प्रतिशत का मानना है कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक सुनक एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे.

यह पहला सर्वेक्षण है जिसमें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में विदेश मंत्री लिज़ ट्रस को दूसरे स्थान पर रखा गया है. सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों में से 39 प्रतिशत ने प्रधानमंत्री पद के लिए ट्रस का और 33 प्रतिशत ने व्यापार मंत्री पेनी मोर्डौंट का समर्थन किया है.

