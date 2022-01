श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गये (Two terrorists of banned terrorist organization Lashkar-e-Taiba were killed in the encounter ) . पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जिले के किलबाल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया.

प्रवक्ता ने बताया, 'तलाशी अभियान के दौरान, संयुक्त तलाशी दल जब संदिग्ध स्थल की ओर बढ़ रहा था, तभी छिपे आतंकवादियों ने उनपर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी और दो आतंकवादी मारे गये.' उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गये और उनका शव मौके से बरामद कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि दोनों आतंकवादियों की पहचान समीर अहमद शाह और रईस अहमद मीर के रूप में की गयी है और दोनों क्रमश: शोपियां और पुलवामा के रहने वाले थे. पुलिस रिकार्ड के अनुसार दोनों कई आतंकी कार्रवाई में शामिल थे. उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है.