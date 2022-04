उधमपुर : जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क हादसे (udhampur road accidents) हुए, जिसमें एक ही परिवार के तीन लोगों समेत छह लोगों की मौत (six died in udhampur jk accident) हो गई. पहली दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल रोड-डिवाइडर से टकरा (motorcycle collided with the road-divider) गई, जिससे बाइक पर सवाह दंपति और उनकी बेटी की मौत (six died in udhampur road accident) हो गई.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पति-पत्नी और उनकी बेटी मोटरसाइकिल पर सवार थे. उनके मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त उधमपुर राजमार्ग पर गरनी क्षेत्र में हुई है. तीनों को जिला अस्पताल उधमपुर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक डॉक्टर ने कहा कि अत्यधिक खून बह जाने के कारण तीनों की मौत हो गई है. मृतक रियासी जिले के अर्नास इलाके के स्थानीय थे. उनकी पहचान शांति देवी, उनके पति सलीम और उनकी बेटी रिंकू के रूप में हुई है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दूसरी दुर्घटना उधमपुर जिले के चेनानी इलाके में तीन लोगों की मौत एक ट्रॉलर के नीचे आने से हुई. सूत्रों ने बताया कि उधमपुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रॉलर ने सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया जिससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान की जा रही है. ट्रॉलर के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.