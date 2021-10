खम्मम : तेलंगाना में एक ट्रैक्टर के पलटने से उस पर सवार चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में एक महिला भी शामिल है. वहीं, तीन लोगों को सामान्य चोटें आई हैं. यह घटना खम्मम जिले (Khammam district) के मुदिगोंडा मंडल की है.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार की रात करीब 11 बजे मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन (immersion of Durga Devi idol) के लिए कुछ श्रद्धालु ट्रैक्टर से जा रहे थे. इस दौरान तेज बारिश भी हो रही थी. इतने में ट्रैक्टर के चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह चालक गाड़ी पर से नियंत्रण खो बेठा (lost control over the steering) और गाड़ी पलटकर सड़क के किनारे खेतों में जा गिरी.

पुलिस ने बताया कि इस हादसे में एक महिला समेत चार लोगों की मौत (four people including a woman died) हो गई है, जबकि तीन लोगों को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

उन्होंने बताया कि दुर्गा की मूर्ति एक ट्रैक्टर में ले जाया जा रहा था, जबकि अन्य एक ट्रैक्टर में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे सभी लोग बैठे हुए थे, जो पहले वाले ट्रैक्टर के पीछे-पीछे जा रहा था. यह घटना मूर्ति विसर्जन से पहले घटी. इस घटना को लेकर एक मामला दर्ज किया गया है.