बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में लव जिहाद (Love Jihad Case In Begusarai) से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर मोहम्मद आमिर लेकर (Teacher absconded with Minor Girl In Begusarai) भाग गया. लड़की के परिजन पुलिस थाने पहुंचकर गुहार लगायी है. डर है कि उनकी बेटी लव जिहाद की शिकार हो सकती है. ऐसे में फुलवरिया थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गयी है.

चार दिनों से गायब नाबालिग लड़की: जानकारी के मुताबिक पीड़ित लड़की के परिजनों द्वारा थाने में दी गयी शिकायत में बताया गया कि चार दिन पहले यानी 21 नवंबर को उनकी बेटी ट्यूशन गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. लड़की की मां ने कहा कि उनकी बेटी पिछले चार साल से मोहम्मद आमिर से ट्यूशन ले रही थी. उसने मेरी नाबालिग बेटी को भगाने के लिए गुमराह किया. कोचिंग सेंटर अब बंद है. मुझे डर है कि वह मेरी बेटी को मार सकता है.

"मोहम्मद आमिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा" -नवीन कुमार, एसएचओ, फुलवरिया थाना

दिल्ली जैसी घटना होने का डर: लड़की की मां ने बताया कि वह मोहम्मद आमिर के घर गई थी. लेकिन उसके पिता ने दुर्व्यवहार किया और कहा कि मेरी नाबालिग बेटी उसके बेटे को एक लाख रुपये के साथ घर से ले गई. नाबालिग की मां ने कहा, बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम के मामले सामने आ रहे हैं. मेरी बेटी की जान को खतरा है. वह भी वैसे ही मारी जा सकती है जैसे दिल्ली में श्रद्धा को मारा गया था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.