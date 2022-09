शिमला: हिमाचल प्रदेश के रोहतांग व बारालाचा दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी (Snowfall in lahaul spiti) हुई है. वहीं शिमला और कुल्लू समेत अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है. वहीं, ताजा बर्फबारी से पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट (Weather update himachal pradesh ) आ गई है और जिले में ठंडक बढ़ गई है. ऐसे में पर्यटक पर्यटन नगरी मनाली के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं. पर्यटन कारोबारियों की मानें तो दशहरा व दिवाली को लेकर एडवांस बुकिंग चल रही (Tourist reached manali after snowfall) है. लंबे अरसे से मंदी की मार झेल रहे कारोबारी सीजन नजदीक आते ही खुश हैं. होटलों में पर्यटकों की दस्तक से रौनक लौट आई है.

दर्रों पर बर्फबारी का क्रम जारी: बर्फबारी के कारण मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है. वहीं, प्रशासन ने पर्यटकों को पहले ही सुरक्षित स्‍थानों पर रोक लिया था. लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे में बर्फबारी का क्रम जारी है, जिससे मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज भी यातायात बंद (Manali Leh road closed due to snowfall) है. इसके अलावा शिंकुला दर्रा फोर व्हील ड्राइव वाहनों के लिए फिलहाल बहाल है, लेकिन वीरवार को भी दर्रे पर बर्फबारी का क्रम जारी है.

24 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट: प्रदेश में बारिश (Rain in Himachal Pradesh) और बर्फबारी का दौर जारी है. बुधवार को रोहतांग में जहां बर्फबारी (Snowfall in Lahaul Spiti) हुई, वहीं शिमला सहित निचले हिस्सों में जमकर बारिश हुई. प्रदेश में अगामी तीन दिनों के दौरान भी कई स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 24 सितंबर तक गर्जन के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी (Heavy rain alert in Himachal ) किया गया है. जबकि प्रदेश में 27 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा.

दिवाली को लेकर एडवांस बुकिंग शुरू: मनाली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर व उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि दशहरा व दिवाली में पर्यटन कारोबार बेहतर रहेगा. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा (International Kullu Dussehra) सीजन को लेकर एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और पर्यटकों का मनाली आना शुरू हो गया है. बीआरओ कमांडर कर्नल शबरिश वाचली ने बताया कि बंद सड़कों को बहाल किया जा रहा है और जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी.

आवाजाही के लिए कई सड़कें बंद: हालांकि जांस्कर घाटी से लोगों का मनाली-कुल्लू आना लगा हुआ है. ग्राम्फु समदो से कोकसर लोसर काजा राजमार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही सुचारू है, लेकिन बड़े वाहनों के लिए यह मार्ग अभी बंद है. इस मार्ग पर जगह-जगह पत्थर गिर रहे हैं. जिससे जोखिम बना हुआ है. पांगी किलाड़ राजमार्ग रोहली में जंगल कैंप के पास भूस्खलन से बंद है. यह मार्ग कल से बंद चल रहा है और बीआरओ सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है.

ट्रेकिंग पर रोक: बारालाचा दर्रे सहित जांस्कर व शिंकुला की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी दारचा में रोक दिया है. शिंकुला दर्रे में भी गत रात से भारी बर्फबारी हो रही है. लाहौल स्पीति प्रशासन ने मौसम के तेवरों को देखते हुए मंगलवार 20 सितंबर से ही टेरैकिंग पर रोक लगा दी है. वाहन चालकों ने बताया कि मनाली लेह मार्ग के सभी उंचाई वाले दर्रों में बर्फबारी हो रही है. उन्होंने बताया फिलहाल वाहनों की आवाजाही जारी है, लेकिन बर्फबारी का दौरा ऐसा ही रहा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं. दूसरी ओर रोहतांग दर्रे में भी बर्फ के फाहे गिर रहे हैं. दर्रों में बर्फबारी को देखते हुए देश भर के पर्यटक कुल्लू मनाली (Tourist reached manali after snowfall) का रुख करने लगे हैं.

मनाली लेह मार्ग बंद: वहीं, कुल्लू घाटी में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इससे बागवानों का सेब तुड़ान भी प्रभावित हुआ है. इसके अलावा रोहतांग दर्रा, बारालाचा सहित मनाली और लाहौल ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गई हैं. पहाड़ों में बर्फबारी से लाहौल के साथ कुल्लू-मनाली में तापमान गिरने से ठंडक बढ़ गई है. मौसम के हालात को देखते हुए लाहौल स्पीति प्रशासन सतर्क हो गया है. प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर बारालाचा सड़क मार्ग को पर्यटकों के लिए बंद (Manali Leh road closed due to snowfall) कर दिया है.

डीसी लाहौल स्पीति का लोगों से अपील: वहीं, उपायुक्त लाहौल स्पीति सुमित खिमटा (DC Lahaul Spiti Sumit Khimta on snow fall) ने बताया कि लाहौल घाटी में भारी बर्फबारी के कारण मनाली-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-003) बारालाचा टॉप के पास बर्फ जमने से बंद हो गया है. इसलिए, बारालाचा दर्रे से यात्रा करने वाले सभी लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे दर्रे की ओर न जाएं. उन्होंने कहा कि पर्यटक जोखिम न उठाएं और मौसम के साफ होने की प्रतीक्षा करें..

