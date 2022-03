नई दिल्ली : चार्टड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक 2021 पर हुई विस्तृत चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मीनाक्षी दत्ता घोष समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधन की पहल की गई है. उन्होंने कहा कि कंपनियों के लिए बेहतर नियम बनाने के मकसद से कानून में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं.

वित्त मंत्री ने कहा, एलएलपी को ज्यादा अवसर मिलें, सरकार इस बात के प्रति सतर्क है. ऑडिट सर्टिफिकेशन और इसकी गुणवत्ता बेहतर बने इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि पारदर्शिता भी सरकार की प्राथमिकता है. ऑडिट रिपोर्ट में लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए पारदर्शी और जवाबदेह ऑडिट की व्यवस्था जरूरी है. वित्त मंत्री ने अमेरिका, कनाडा जैसे देशों का उदाहरण दिया और कहा कि प्रोफेशनल इन देशों में प्रभावी प्रबंधन करते हैं. गवर्नर की ओर से नियुक्ति की जाती है, लेकिन स्वायत्तता प्रभावित नहीं होती.

इससे पहले मंगलवार को संसद में बजट सत्र के 10वें दिन (दूसरे चरण में) लोक सभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Charted Accountants, the costs and works accountants and the company secretaries Bill 2021 in Lok Sabha) पेश किया गया. विपक्ष की ओर से कई आपत्तियां दर्ज कराई गईं. केरल की कोल्लम लोक सभा सीट से निर्वाचित आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि विधेयक के कुछ प्रावधान विरोधाभासी हैं.