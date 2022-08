नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में कथित रूप से आम आदमी पार्टी के एक नेता द्वारा महिला काे धमकाने का वीडियाे वायरल हाे रहा है (AAP leader threatens woman in Ghaziabad) . जानकारी के अनुसार, विवाद घर के बाहर गैलरी बनाने को लेकर शुरू हुआ था. महिला ने आरोप लगाया कि इलाके के रहने वाले शैलेश कुमार के इशारे पर फ्लैट के बाहर अवैध रूप से इलीगल काम हो रहा था. शैलेश कुमार खुद को आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष भी बताता है. उसने अपने पोस्टर भी छपवा रखे हैं.

महिला का आरोप है कि जब एतराज किया तो शैलेश भड़क गया और अपने साथ कुछ महिलाओं और एक अन्य व्यक्ति को लेकर झगड़ा करने लगा. इसी दौरान वो चिल्लाने लगा. लोगों ने वीडियो बना लिया (Video of AAP leader viral in Ghaziabad). वीडियो में सुनाई दे रहा है कि शैलेश कुमार यह कह रहा है कि 'तेरे जैसी महिला नेता बहुत देखी हैं, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती'. वह जोर-जोर से चिल्ला रहा है (AAP leader threatens woman in Ghaziabad). अभद्र तरीके से महिला के साथ पेश आ रहा है.

वीडियाे में देखिये, कैसे महिला काे धमका रहा है आप नेता.

इस दाैरान महिला ने भी उसकी बाताें का जवाब दिया. कहा कि 'जा यहां से चला जा, तू कोई कलेक्टर नहीं है. अगर तुझ में दम है तो मुझे मार कर दिखा. तेरे जैसे भौंकने वाले लोग बहुत देखे हैं'. कुछ लोग भी शैलेश कुमार का साथ दे रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं. एक अन्य व्यक्ति भी महिला के खिलाफ बोल रहा है. यह सब कुछ वीडियो में दिखाई दे रहा है, जो वायरल हो रहा है. वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि जिस जगह सब कुछ चल रहा है वहां पर घर के बाहरी हिस्से में एक निर्माण कार्य के लिए निर्माण सामग्री रखी हुई है.

जिस इलीगल कार्य की बात हो रही है, वह इसी निर्माण को लेकर कहा जा रहा है. आरोप है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के फ्लैट के बाहर इलीगल अतिक्रमण करके गैलरी बनाई जा रही थी. महिला कह रही है कि इस इलीगाल गैलरी को सपोर्ट करने वाला शैलेश है. जबकि, शैलेश वाले पक्ष ने कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए यही आरोप महिला पर लगाया है. दूसरे पक्ष ने कहा है कि इस गैलरी को सपोर्ट करने वाली खुद महिला है.





