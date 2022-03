अलवर. सरिस्का के जंगल में रविवार को लगी आग के जिम्मेदार (Big Negligence of Sariska Administration) सरिस्का प्रशासन है. आरोप है कि अधिकारी सरिस्का भ्रमण पर आई सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर की आवभगत में लगे हुए थे. क्षेत्रीय वन अधिकारी के पास कई बार वायरलेस पर मैसेज आया कि बालेटा क्षेत्र में आग लग गई हैं. लेकिन उस मैसेज को गंभीरता से नहीं लिया गया. सरिस्का के अधिकारी अंजली तेंदुलकर के साथ फोटोशूट कराने में मशगूल रहे. अंजली तेंदुलकर की जिप्सी की ड्राइविंग से लेकर बाघ की साइटिंग (Anjali Tendulkar tiger sighting) कराने में लगे अधिकारी अगर समय रहते एक्टिव होते तो हजारों जीवों की जान बचाई जा सकती थी.

सरिस्का में आग कैसे लगी, अभी इसका पता नहीं चल सका है. आग लगातार आबादी क्षेत्र की तरफ बढ़ रही है. कई गांव के नजदीक तक आग पहुंच चुकी है. ऐसे में सेना की मदद (Indian Air Force Helicopters called to douse Sariska Forest Fire) ली जा रही है. कुछ गांव को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. तमाम प्रयासों के बाद भी आग पर काबू पाना बड़ी चुनौती लग रहा है.

सरिस्का में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है.

27 बाघ, 200 से ज्यादा पैंथर व हजारों वन्यजीवों की जान को खतरा...: सरिस्का के जंगल में लगी आग (Fire in Sariska Jungle) भीषण होती जा रही है. बाताया जा रहा है कि अब तक 20 से 25 किलोमीटर जंगल के क्षेत्र में आग फेल चुकी है. इसके साथ ही अब आग आबादी वाले क्षेत्र की तरफ तेजी से बढ़ रही है. सरिस्का क्षेत्र में इस समय 27 बाघ, बाघिन और शावक हैं. इसके अलावा जंगल में ढाई सौ से ज्यादा पैंथर, सांभर, चीतल, नीलगाय, हिरण, सांप, नेवले सहित हजारों वन्य जीव (lives of thousands of wild animals in danger in sariska forest fire) भी हैं. आग की वजह से सांप, नेवले और जमीन पर रेंगने वाले जीवों की मौत हो रही है. हालांकि, इस मामले में अभी तक सरिस्का प्रशासन ने आंकड़ें जारी नहीं किए हैं.

पढ़ें : Sariska Forest Fire: आग बुझाने में जुटा Air Force, हो रहा हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव

प्रशासन ने जारी किया वीडियो : सरिस्का प्रशासन की तरफ से हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का वीडियो जारी किया गया है. यह खतरनाक मंजर बेहद डराने वाला है. अरावली पर्वत मालाओं से धुआं उठा रहा है. लगातार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं. सरिस्का के जंगल में लग रही भीषण आग के चलते आसपास के क्षेत्रों में तापमान बढ़ गया है. इस क्षेत्र का तापमान 50 डिग्री से अधिक पहुंच चुका है. लोगों के मोबाइल फोन गर्म होकर बंद हो रहे हैं. जंगली जानवर जंगल से निकल कर बाहर आ रहे हैं. जंगल में चारों तरफ केवल धुआं ही धुआं दिख रहा है. पुलिस प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा है. गर्मी के कारण आग बुझाने में लगे लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार बढ़ रही आग से ग्रामीण के सामने फसल खराब होने सहित कई अन्य दिक्कतें सामने आ रही हैं.

पढ़ें : सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर पहुंचीं सरिस्का, सफारी का लुत्फ उठाया...बाघ ST-21 और बाघिन ST-7 को देख हुईं उत्साहित