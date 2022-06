हरिद्वारः ओटीटी (over the top) प्लेटफार्म पर रिलीज हुई आश्रम वेब सीरीज में दिखाए गए दृश्यों पर हरिद्वार के संतों ने आपत्ति जताई है. साथ ही ऐसी वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश (defaming Hinduism through web series) करार दिया है. साधु-संतों ने केंद्र सरकार से साधु संतों पर बनने वाली वेब सीरीज पर प्रतिबंध (Demand to ban Ashram web series) लगाने की मांग की है.

केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि साधु संतों पर वेब सीरीज बनाना अच्छा नहीं है. साधु संत समाज को रास्ता दिखाते हैं. फिल्मों के जरिए साधु संतों की छवि खराब करना ठीक नहीं है. साधु संत हैं जो समाज को सही दिशा में ले जाकर समाज के कल्याण की बात करते हैं. साधु संत किसी एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान मानकर कार्य करते हैं.

आश्रम वेब सीरीज को संतों ने की बैन करने की मांग.

वहीं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि हिंदू धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले हिंदू धर्म के ही कुछ लोग ऐसा करते आए हैं. हमको बदनाम करने में अन्य धर्म का नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोगों का ही हाथ है. इस तरह की वेब सीरीज पर रोक लगनी चाहिए.