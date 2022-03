मॉस्को: रूसी अंतरिक्ष एजेंसी (Russian Space Agency) ने यूक्रेन में अपने आक्रमण (Russia Invasion Into Ukraine) पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के जवाब में, ब्रिटेन के तीन दर्जन वनवेब (OneWeb Internet satellites) इंटरनेट उपग्रहों को तब तक लॉन्च करने से इनकार कर दिया, जब तक कि उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं. स्पेस डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार वनवेब के 36 उपग्रहों को 5 मार्च को एक रूसी सोयुज रॉकेट से उड़ान भरने के लिए, कजाकिस्तान में रूसी-नियंत्रित बैकोनूर कोस्मोड्रोम में पैड के लिए रोल आउट किया गया था.

रोस्कोस्मोस (Roscosmos) के महानिदेशक डिमित्री रोगोजिन (Dmitry Rogozin) ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि एजेंसी योजना के अनुसार उपग्रहों को लॉन्च नहीं करेगी (Agency Will Not Launch The Satellites). यदि कंपनी इस बात की गारंटी नहीं देती है कि शिल्प का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, एजेंसी ने मांग की है कि यूके सरकार, वनवेब में एक प्राथमिक शेयरधारक, लॉन्च के लिए एक अन्य शर्त के रूप में कंपनी में अपने निवेश को हटा दे.

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर शुक्रवार को दोपहर 1.30 बजे ईएसटी (12.00 बजे आईएसटी) तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो रोस्कोस्मोस लॉन्च पैड से उपग्रहों को ले जाने वाले सोयुज 2.1 बी रॉकेट (Soyuz 2.1b rocket ) को हटा देगा.

ब्रिटेन के संसद सदस्य क्वासी क्वार्टेंग, जो व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति राज्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ने ट्विटर पर कहा कि वनवेब पर कोई बातचीत नहीं है, यूके सरकार अपना हिस्सा नहीं बेच रही है. हम अगले चरणों पर चर्चा करने के लिए अन्य शेयरधारकों के संपर्क में हैं. यूक्रेन पर राष्ट्र के आक्रमण के बीच रूसी मांगें आई हैं, एक ऐसी कार्रवाई जिसकी अमेरिका और ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देशों ने कड़ी निंदा की है. इस तरह की निंदा में अमेरिका और अन्य देशों द्वारा लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंध शामिल हैं.

रोस्कोस्मोस ने 26 फरवरी को घोषणा की थी कि वह अब दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करेगा. अल्टीमेटम झटके के रूप में आया क्योंकि वनवेब ने सोचा था कि रूसी आक्रमण के बीच भी लॉन्च होगा.

वनवेब में सरकार, नियामक और जुड़ाव के प्रमुख क्रिस मैकलॉघलिन ने द वर्ज से कहा कि विशेष रूप से रोगोजि़न के ट्वीट्स से उत्साहित थे कि वे लॉन्च होने की उम्मीद कर रहे थे. और कुछ बदल की उम्मीद थी. अंतरिक्ष संगठन का दावा है कि जब तक स्थिति का समाधान नहीं हो जाता, तब तक वनवेब उपग्रह कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम में प्रक्षेपण स्थल पर भी रहेंगे. रिपोर्ट में कहा गया है कि रोस्कोस्मोस ने कहा कि अगर इस रॉकेट का इस्तेमाल वनवेब के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नहीं किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल दूसरी उड़ान के लिए किया जाएगा.

