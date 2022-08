जयपुर : कोविड-19 महामारी के कारण रुकी लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स (Luxury train Palace on Wheels) का परिचालन फिर से शुरू हो जाएगा. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ट्रेन का स्वामित्व राजस्थान पर्यटन विकास निगम (Rajasthan Tourism Development Corporation) के पास रहेगा और इसका संचालन अक्टूबर से प्रस्तावित है. अब ट्रेन वर्ष 2022-23 से भारतीय रेलवे (Indian Railway) की 'भारत गौरव ट्रेन नीति' (Bharat Gaurav Train Policy) के तहत संचालन और रखरखाव (O&M) मॉडल पर चलेगी. RTDC luxury train palace on wheels will resume in october .

इससे राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC) को हर साल एक निश्चित राजस्व मिलेगा, जबकि पर्यटकों को निजी भागीदारी से अधिक सुविधाएं मिलेंगी. कोविड-19 के कारण ट्रेन (Palace on wheels) का दो साल से अधिक समय से परिचालन बंद था. पहले रेलवे और आरटीडीसी (railways and RTDC) को इस ट्रेन के संचालन में 56:44 के अनुपात में राजस्व मिलता था. अधिकारियों ने कहा, लेकिन वितरण पैटर्न अब बदल दिया गया है और ढुलाई शुल्क का भुगतान RTDC द्वारा 'भारत गौरव ट्रेन नीति' के अनुसार करना होगा.

इस ट्रेन की खासियत ये है कि इसमें दो भव्य रेस्ट्रो बार "महाराजा" (Maharaja bar ) और "महारानी" (Maharani bar ) हैं, जिसमें राजस्थानी माहौल होता है, जिसमें कॉन्टिनेंटल, चीनी, भारतीय और राजस्थानी व्यंजन परोसे जाते हैं. रेस्तरां में खिड़कियों के पास बैठने की व्यवस्था होती है. ट्रैन की पेंट्री में रसोइये राजस्थान के व्यंजनों पर जोर देते हुए कॉन्टिनेंटल और भारतीय व्यंजन तैयार करते हैं.

यात्री जल्द कर सकेंगे पैलेस ऑन व्हील्स का सफर, यहां रहेंगे स्टॉपेज