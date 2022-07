कांकेर : कई जवानों की हत्या की वारदात में शामिल मोस्ट वांटेड महिला नक्सली के साथ पुरुष नक्सली ने कांकेर एसपी शलभ सिन्हा के सामने आत्मसमर्पण किया है. नीला उर्फ असनतीन उइके प्लाटून नम्बर 2 की कमांडर इनामी 8 लाख (reward of eight lakhs on the female Naxalite Asantin) और मुकेश गावड़े इनामी 5 लाख (Male Naxalite Mukesh had a reward of five lakhs) ने एसपी शलभ सिन्हा के सामने आत्म समर्पण (Reward Naxalite Asantin and Mukesh Gawade surrender in Kanker) किया. बता दें कि सरेंडर करने वाले नक्सली कई साल से नक्सल संगठन में सक्रिय रहते बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं. महिला और पुरूष नक्सली को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10-10 हजार रुपए नकद दिया (kanker naxalite news) गया है.

इनामी नक्सली असनतीन और मुकेश गावड़े का सरेंडर

कौन है महिला नक्सली नीला उर्फ असनतीन : आत्मसमर्पित महिला नक्सली नीला उर्फ असनतीन उईके वर्ष 2003 में नक्सली संगठन के केशकाल दलम में (Anti Naxal operation in Bastar) शामिल हुई.कमांडर सुभाष ने असन्तीन को दलम में भर्ती किया था. साल 2003 से 2004 तक केशकाल दलम सदस्या रही है. वर्ष 2004 से 2008 तक पश्चिम बस्तर क्षेत्र के सीसी प्रोटेक्शन प्लाटून नम्बर -06 सदस्या , वर्ष 2008 से 2018 तक सीसी प्रोटेक्शन कंपनी नंबर 07 के प्लाटून नम्बर 02 डीव्हीसी उपकमाण्डर और वर्ष 2018 अब तक एमएमसी जोन के के . बी . डिवीजन अंर्तगत बोड़ला एरिया कमेटी ( दल ) डीव्हीसी सचिव के रूप में काम कर रही (Most wanted Naxalites surrender in Kanker) थी.





किन वारदातों में शामिल रही है महिला नक्सली असनतीन : महिला नक्सली असनतीन वर्ष 2004 में पश्चिम बस्तर क्षेत्र के ग्राम ताकीलोर सीआरपीएफ कैम्प पर हमला की घटना में शामिल थी. जिसमें सीआरपीएफ के 02 जवान शहीद हुए थे. वर्ष 2007 अप्रैल माह में उड़ीसा के नयागढ़ पुलिस मुख्यालय में हमला की घटना में शामिल थी , जिसमें पुलिस के 18 जवान शहीद हुए. घटना के बाद ग्राम घोचमा में पहुंच कर ट्रक से हथियार को उतार रहे थे तभी पुलिस पार्टी के साथ मुठभेड़ में पुलिस का कमाण्डर और 05 पुलिस कर्मी शहीद हुए. वर्ष 2007 अप्रेल - मई माह में ओडिसा क्षेत्र के बालमेला नदी के पास सीआरपीएफ जवानों पर एम्बुश लगाकर हमला की घटना में शामिल थी , जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हुए थे. वर्ष 2007 सितम्बर माह में धौड़ाई थाना / कैम्प का रैकी कर हमला करने की घटना में शामिल थी.वर्ष 2009 जनवरी माह में ग्राम भटबेड़ा में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी. वर्ष 2011 फरवरी माह में बरगढ़ ओडिसा क्षेत्र में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी.वर्ष 2015 दिसंबर माह में ग्राम आमापानी नामक स्थान में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी. वर्ष 2015 दिसंबर माह में नुआपाड़ा क्षेत्र के ग्राम कुंजनझरिया के पास पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी. वर्ष 2018 नवंबर माह में मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम जैरासी जंगल में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी. वर्ष 2018 दिसम्बर माह में मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के ग्राम बखोदा जंगल में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल थी .

पुरुष नक्सली भी कई मामलों में था वांटेड : कांकेर एसपी ने बताया कि '' आत्मसमर्पित पुरूष नक्सली मुकेश उर्फ सुकलू गावड़े वर्ष 2009 में नक्सली संगठन के कोड़ेकुर्से दलम कमांडर फुलो नेताम ने दलम में भर्ती कराया था. वर्ष 2009 में 03 माह तक कोड़ेकुर्से दलम सदस्य रहा. वर्ष 2009 से 2014 तक उत्तर बस्तर डिवीजन के परतापुर क्षेत्र के मेंढ़की दलम सदस्य रहा. वर्ष 2014 से अब तक उत्तर बस्तर डिवीजन अंर्तगत रावघाट एरिया कमेटी सदस्य के रूप में काम कर रहा था.



ये भी पढ़ें- कांकेर में 7 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर



किन वारदातों में शामिल था नक्सली मुकेश उर्फ सुकलू गावड़े : वर्ष 2015 में थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम हेटारकसा निवासी ग्रामीण का अपहरण कर मारपीट की घटना में शामिल था. वर्ष 2015 दिसंबर माह में थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ढुट्टा एवं मरकानार के मध्य बम विस्फोट की घटना में शामिल था. जिसमें पुलिस के 02 पुलिस कर्मी शहीद हुए. वर्ष 2015 में थाना कोयलीबेड़ा के मण्डलीपारा में एनीकट निर्माण कार्य में लगे मशीन और वाहनों में आगजनी की घटना में शामिल था. वर्ष 2016 में थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम केसोकोड़ी एवं चिलपरस के मध्य पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल था. वर्ष 2018 में थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम कानार निवासी ग्रामीण रामूराम दरों की लाठी - डण्डे से मारपीट कर हत्या करने की घटना में शामिल था. वर्ष 2019 में थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्र के ग्राम चिलपरस में पुलिस पार्टी पर हमला करने की घटना में शामिल था.