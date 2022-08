दुमकाः सोमवार को भारी सुरक्षा और डीसी-एसपी की मौजूदगी में अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया. इसके बाद दुमका पुलिस ने अंकिता हत्याकांड के आरोपी शाहरुख की गिरफ्तारी का वीडियो जारी किया (Police released video of Shahrukh) है. पुलिस ने उसे घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था.

इससे पहले सोमवार सुबह नगर थाना क्षेत्र के बेदिया श्मशान घाट पर कड़ी सुरक्षा के बीच दाह संस्कार किया गया. श्मशान घाट पर जिला उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला (Dumka DC Ravi Shankar Shukla), पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा (Dumka SP Amber Lakra) समेत काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित (funeral in presence of DC and SP) किए. अंकिता की अंतिम विदाई में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी. यहां लोगों में आक्रोश है और वो अंकिता के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर विभिन्न संगठनों ने दुमका बंद का आह्वान किया, इसे देखते हुए शहर में भी सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है. क्योंकि अंकिता की जलाकर हत्या के मामले में लोगों का विरोध और आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है.

डीसी ने दिया आश्वासनः दुमका की बेटी अंकिता के हत्यारोपी शाहरुख हुसैन को जल्द से जल्द सजा मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाया जाएगा. जिला के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि हमलोग फास्ट ट्रैक कोर्ट (DC assures fast track court hearing) के लिए लिख रहे हैं. साथ ही साथ उनके परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से शांति की अपील करते हुए कहा कि दोषी पर जल्द कारवाई होगी.

दुमका में उबालः सोमवार को भी दुमका बंद का आह्वान किया गया है. लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 के तहत पूरे दुमका में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस बाबत एसडीएम महेश्वर महतो ने एक पत्र जारी कर 5 या 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने, किसी भी रैली या जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इससे पहले रविवार सुबह जैसे ही अंकिता की मौत की जानकारी लोगों को हुई, दुमका में चारों तरफ हंगामा मच गया. भाजपा, बजरंग दल समेत कई अन्य सामाजिक संगठन से जुड़े लोग और आम लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी के लिए फांसी की मांग की. इस घटना से गुस्साए लोगों ने पूरे बाजार को बंद कराया. अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और अंकिता के परिवार के लिए मुआवजे की मांग की गयी.

कैसे हुई घटनाः अंकिता के परिजनों ने बताया कि 23 अगस्त मंगलवार सुबह अंकिता घर में सोई हुई थी. इसी बीच शाहरुख उसके घर पहुंचा और खिड़की से उस पर पेट्रोल फेंक दिया और जब तक वह कुछ समझ पाती आरोपी ने माचिस जला कर उसको आग लगा दी. जिसके बाद उसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (FJMCH) में भर्ती कराया गया. जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे रिम्स रेफर किया गया था. रिम्स में अंकिता ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. यहां बता दें कि 23 अगस्त को ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार (Shahrukh accused of Ankita murder) कर लिया था.

क्या है मामलाः दुमका में व्यवसायी संजीव सिंह की बेटी अंकिता को पड़ोस में ही रहने वाला शाहरूख काफी समय से परेशान कर रहा था. अंकिता के घर वालों ने बताया कि उनकी बेटी 12वीं कक्षा की छात्रा है. शाहरूख ने कहीं से अंकिता का नंबर हासिल कर लिया था. तभी से वह एकतरफा प्यार में अंकिता पर दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था. आरोप है कि अंकिता जब राजी नहीं हुई और उसे झिड़का तो शाहरुख ने आपा खो दिया और धमकी दी कि अगर मेरा कहा नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. अंकिता के इस इनकार के बाद ही युवक शाहरुख ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया.