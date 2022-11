मेरठः खरखौदा पुलिस ने बुधवार देर रात लोहियानगर में रह रहे पीएफआई के सदस्य (Popular Front of India) फिरोज रहमान को गिरफ्तार किया है. युवक के संबंध में एटीएस और इंटेलिजेंस (ATS and Intelligence) की ओर से इनपुट मिला था. युवक की गतिविधि संदिग्ध थी और वह पिछले कुछ समय से पीएफआई का प्रचार (Promotion of PFI) कर रहा था. पकड़ा गया युवक मूलरूप से किठौर थाना क्षेत्र के जदौड़ा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है.

थानाध्यक्ष राजीव सहरावत ने बताया कि एटीएस को मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने उसे बीते देर रात को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों का कहना है कि फिरोज की गतिविधियां बेहद ही संदिग्ध थी. उस पर लंबे समय से नजर रखी जा रही थी. उन्होंने बताया कि एटीएस के अफसरों ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी थी. इसके बाद पुलिस टीम ने उसे रात में ही लोहिया नगर में उसके आवास की घेराबंदी कर दबिश दी. वहीं से फिरोज रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस के अनुसार, फिरोज रहमान पीएफआई एजेंट है, जिस बारे में तमाम पुख्ता सूचना होने के बाद ही कार्रवाई की गई है. पीएफआई से प्रभावित होकर फिरोज सामाजिक व धार्मिक द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहा था, जिससे भविष्य में कोई आपराधिक घटना होने की किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था. गिरफ्तार करने के बाद एटीएस ने भी फिरोज रहमान से पूछताछ की जा रही है.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले भी मेरठ में PFI से ताल्लुक रखने वाले लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था. इस दौरान उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई थी, जो ये पुष्टि करने के लिए काफी थी कि वह लोग पीएफआई के लिए कार्य करते थे.

