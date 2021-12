इंग्लिश बाजार (पश्चिम बंगाल) : टीएमसी नेता का सरकारी दफ्तर में Pistol के साथ पोज वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल (TMC Leader Picture viral on social media) हो गई है. जिससे मंगलवार को राजनीतिक विवाद (Political Controversy) पैदा हो गया.

ओल्ड मालदा पंचायत समिति की अध्यक्ष मृणालिनी मंडल मैती (Mrinalini Mandal Maiti, President of Old Malda Panchayat Samiti) कथित फोटो में एक आधिकारिक कुर्सी पर बैठी हैं और उनके एक हाथ में बंदूक (Gun in one hand) है. मैती टीएमसी महिला इकाई की जिला इकाई की अध्यक्ष (District president of TMC women's unit) भी हैं.

टीएमसी पर निशाना साधते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष गोबिंद चंद्र मंडल (BJP District President Gobind Chandra Mandal) ने आरोप लगाया कि अगर उनकी तलाशी ली जाए तो पुलिस को बम और राइफल भी मिलेगी. यह टीएमसी की संस्कृति है. पुलिस नौकरी जाने के डर से कुछ नहीं कर रही है.

वहीं टीएमसी ने कहा कि पुलिस मामले को देखेगी. टीएमसी के राज्य महासचिव कृष्णेंदु नारायण चौधरी (TMC state general secretary Krishnandu Narayan Choudhary) ने कहा कि आधिकारिक कुर्सी पर बैठकर कोई पिस्तौल से नहीं खेल सकता. पुलिस जांच करेगी कि यह असली पिस्तौल है या खिलौने वाली पिस्तौल है.

लेकिन फोटो से जो पता चल रहा है, उससे यह एक असली पिस्तौल लगती है. ऐसी घटना से पार्टी की छवि धूमिल (The incident tarnished the image of the party) हुई है. कई बार की कोशिश के बाद भी टिप्पणी के लिए मैती से संपर्क नहीं हो सका.

यह पहली बार नहीं है जब मैती किसी विवाद में फंसी हैं. इससे पहले उनके पति पर क्षेत्र के प्रखंड विकास अधिकारी के कार्यालय में एक सरकारी अधिकारी की पिटाई का आरोप लगा था.

(पीटीआई-भाषा)