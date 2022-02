सारण (बिहार) : इसे अंधविश्वास कहिए या पुलिस की लापरवाही कि लोग चोर पकड़ने के लिए पुलिस की मदद नहीं बल्कि तांत्रिक का सहारा (People Trust Tantric To Catch Thief In bihar) ले रहे हैं. दरअसल, बिहार के सारण जिले में (Theft In Mubarakpur Village Chapra) में तीन दिन पहले दो घरों से लगभग पांच लाख नकद और जेवरात की चोरी हुई थी. पीड़ितों ने जिले के गरखा थाने में शिकायत की. लेकिन पुलिस ने मामले में लापरवाही की, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने तांत्रिक का सहारा लिया.

जानकारी के मुताबिक, गरखा थानांतगर्त मुबारकपुर गांव में दो घरों में चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत घर के मालिकों ने थाने की. लेकिन पुलिस ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई. पुलिस के रवैये से नाराज पीड़ितों ने तांत्रिक का सहारा लिया. तांत्रिक भी ऐसा-वैसा नहीं बल्कि कटोरे से चोर को पकड़वाने वाला निकला. तांत्रिक जिस घर में चोरी होती है, वहां जाकर कटोरा रखकर उसे चलाता है. लोगों का मानना है कि कटोरा चोर के नक्शे कदम पर चलता है और चोर तक पहुंचाता है.

चोर को पकड़ने के लिए लोगों ने लिया तांत्रिक का सहारा

गांव के लोगों की सलाह पर पीड़ित परिवार ने कुछ भगत (कोड़ी हकवा) को बुलाया जिसके बाद चोरी के सामान का पता लगाने के लिए भगत द्वारा अंधविश्वास का खेल शुरू हो गया. अंधविश्वास का यह खेल लगभग चार घंटे तक चला. भगत (कौड़ी हकवा) ने लगातार दावा किया कि, वे जल्द चोरों के पास पहुंच जाएंगे. बस इस तांत्रिक की खबर गांव में आग की तरह फैल गई. हर किसी को जानने की उत्सुकता थी कि आखिर कटोरा कैसे चोर को पकड़वाता है.

लेकिन, यह महज एक अंधविश्वास ही साबित हुआ. इस दौरान, तांत्रिक ने स्थानीय लोगों को मूर्ख बनाकर कई घंटे तक चोरों का पता लगाने का नाटक रचा. तांत्रिक ने घर के मालिक के हाथ में कटोरा पकड़ाया और दौड़ने को कहा. पीड़ित भी चोरी के सामान को वापस पाने की आस में हाथ में कटोरी लिए घुटनों के बल दौड़ता रहा. लेकिन यह सब व्यर्थ साबित हुआ.