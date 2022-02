भुवनेश्वर: ओडिशा में पंचायत चुनावों के दूसरे चरण (The second Phase Of Panchayat Voting) में शुक्रवार को 71 प्रतिशत मतदान हुआ. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. राज्य में 68 प्रखंड़ों के186 जिला परिषद क्षेत्रों में मतदान हुआ. यहां सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ था जो दोपहर एक बजे तक चला.

राज्य के कुछ हिस्सों में कानून-व्यवस्था के मुद्दों के कारण (Due To Law And Order Situation) मतदान बाधित हुआ है. प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, जगतसिंहपुर और जाजपुर (JagatSinghPur And Jajpur) जिलों में मतदान केंद्रों को बाधित कर दिया गया. इसके अलावा, मतपत्र की त्रुटियों के लिए दो या तीन स्थानों पर पुनर्निर्वाचन की आवश्यकता हो सकती है. संबंधित जिला आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य चुनाव आयोग मामले की जांच करेगा और आगे की कार्रवाई करेगा.

राज्य चुनाव आयोग के सचिव आर एन साहू ने बताया कि जगतसिंहपुर जिले के दो मतदान केन्द्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में मतदान सुचारू रूप से हुआ. दरअसल ओडिशा तथा आंध्रप्रदेश की कोटिया पंचायत क्षेत्र के 28 में से 21 गांवों को लेकर दोनों अपना हक जता रहे हैं.

यह मामला अभी भी उच्चत्तम न्यायालय में लंबित है. आंध्रप्रदेश ने पिछले वर्ष इन विवादित 21 में से छह गावों में पंचायत चुनाव कराए थे. राज्य में दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए 68 प्रखंड़ों की 1514 पंचायतों के 20436 मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी क्योंकि पहले चरण में बुधवार को 25 मतदान केन्द्रों पर हिंसा हुई थी. दूसरे चरण के मतदान के लिए राज्य में कुल 240 प्लाटूनों, 1753 मोबाइल गश्ती दलों तथा जिले के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी.

राज्य में पहले चरण की हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 16 पुरी जिले, 14 जाजपुर तथा 6 को ढेंकनाल जिले से गिरफ्तार किया गया है. राज्य चुनाव आयोग को जाजपुर जिले में 11 ,पुरी तथा भद्रक जिले में प्रत्येक में पांच पांच और ढेंकनाल जिले में चार मतदान केन्द्रों में दोबारा मतदान कराने के प्रस्ताव मिले हैं.